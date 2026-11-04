El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, volvió este miércoles a referirse al tema de la crisis en Haití y al despliegue de soldados y equipos que mantiene en ese país y dijo que, al parecer, las pandillas haitianas están rehuyendo un enfrentamiento con sus tropas.

Soldados y equipos salvadoreños están desplegados en ese país en busca de cuatro compatriotas que desaparecieron el pasado 18 de octubre durante una operación. Forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), que desde hace meses se encuentra en Haití con el objetivo de contribuir al restablecimiento del orden y hacer frente a las bandas haitianas que siembran el terror en esa nación.

"Parece que las bandas no quieren pelear con nosotros", posteó en criollo haitiana Bukele en su cuenta de X.

Sus palabras están acompañadas de las banderas de El Salvador y Haití, así como varios videos que muestran a soldados salvadoreños caminando en formación por calles haitianas, mientras reciben muestras de respaldo de parte de la población.

En otros videos, comunitarios expresan su alegría de la presencia militar de El Salvador y alaban al presidente Bukele, a quien definen como su "salvador" y "papá".

Sanble gang yo pa vle goumen avè n... https://t.co/h7HpfabQKT — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 4, 2026

Es la tercera ocasión que habla sobre Haití

Desde que dispuso el despliegue militar en Haití, esta es la tercera ocasión en que el jefe de Estado salvadoreño se refiere al tema a través de X. En el primer mensaje le dijo al pueblo haitiano que la presencia de sus soldados "no se trataba de una invasión", sino de una acción para rescatar a sus compatriotas y que cuando concluyeran se iría. En el segundo, le dijo que le ayudaría a liberar a su país. También, le expresó que muchos traidores desde el tiempo de Dessalines todavía estaban en el poder y eran cómplices de las pandillas que tanto dolor están causando al pueblo.

Las fuerzas salvadoreñas se encuentran en Haití con autorización de las autoridades de ese país, en busca de cuatro compatriotas desaparecidos hace más de dos semanas. Presuntamente, fueron capturados por pandilleros. Hasta el momento, se desconoce su situación.