El Salvador dice que mantendrá apoyo a Haití contra las pandillas el tiempo que sea necesario
Durante una reunión en Madrid, las ministras de Asuntos Exteriores de ambos países discutieron la importancia de la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado
El Gobierno de El Salvador reafirmó este miércoles su compromiso de mantener y fortalecer el apoyo a Haití en los esfuerzos para recuperar la seguridad y combatir a las pandillas, durante el tiempo que las autoridades haitianas lo consideren necesario.
La posición fue expresada por la ministra de Asuntos Exteriores salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, durante una reunión con su homóloga haitiana, Raina Forbin, celebrada el 3 de noviembre en Madrid, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana. Un post colgado en X refiere el encuentro.
Cooperación bilateral
Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cultos de la República de Haití, Hill Tinoco aseguró que el respaldo de su país continuará tanto mediante su participación en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), como a través de la cooperación bilateral, respetando la soberanía y las prioridades del Gobierno haitiano.
- La ministra salvadoreña también reafirmó la disposición de su Gobierno a mantener un diálogo directo y permanente con las autoridades haitianas a fin de asegurar una coordinación estrecha y efectiva de esta cooperación, respetando las prioridades definidas por Haití.
La comunicación sostiene que ambas ministras acordaron, por otra parte, promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de lucha contra la criminalidad organizada, protección de los niños expuestos a la influencia de las pandillas, así como de desarme, desmovilización y reintegración (DDR).