El Salvador dice que mantendrá apoyo a Haití contra las pandillas el tiempo que sea necesario

La ministra de Asuntos Exteriores salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco y su homóloga haitiana, Raina Forbin. ( FOTO CEDIDA POR EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE HAITÍ )

El Gobierno de El Salvador reafirmó este miércoles su compromiso de mantener y fortalecer el apoyo a Haití en los esfuerzos para recuperar la seguridad y combatir a las pandillas, durante el tiempo que las autoridades haitianas lo consideren necesario.

La posición fue expresada por la ministra de Asuntos Exteriores salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, durante una reunión con su homóloga haitiana, Raina Forbin, celebrada el 3 de noviembre en Madrid, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana. Un post colgado en X refiere el encuentro.

Cooperación bilateral

Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cultos de la República de Haití, Hill Tinoco aseguró que el respaldo de su país continuará tanto mediante su participación en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), como a través de la cooperación bilateral, respetando la soberanía y las prioridades del Gobierno haitiano.

La ministra salvadoreña también reafirmó la disposición de su Gobierno a mantener un diálogo directo y permanente con las autoridades haitianas a fin de asegurar una coordinación estrecha y efectiva de esta cooperación, respetando las prioridades definidas por Haití.

La comunicación sostiene que ambas ministras acordaron, por otra parte, promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de lucha contra la criminalidad organizada, protección de los niños expuestos a la influencia de las pandillas, así como de desarme, desmovilización y reintegración (DDR).

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Sommet ibéro-américain : Haïti et El Salvador réaffirment leur engagement commun dans la lutte contre les gangs criminels Madrid, le 3 novembre 2026. – En marge du XXXe Sommet ibéro-américain, la Ministre des Affaires étrangères et des Cultes de la République d´Haïti, Son Excellence Madame Raina FORBIN, a eu une rencontre fructueuse avec son homologue salvadorienne, Son Excellence Madame Alexandra HILL TINOCO, consacrée au renforcement de la coopération bilatérale en matière de sécurité et de lutte contre les groupes criminels armés. Lors de cette rencontre stratégique, la Ministre FORBIN a réaffirmé la solidarité du Gouvernement dirigé par le Premier ministre, Son Excellence Monsieur Alix Didier FILS-AIMÉ, et du peuple haïtien envers le Salvador, à la suite de l´attaque perpétrée contre quatre membres du contingent salvadorien engagés dans les efforts internationaux de rétablissement de la sécurité en Haïti. À cette occasion, la Ministre HILL TINOCO a réaffirmé l´engagement du Gouvernement salvadorien et du Président Nayib BUKELE à poursuivre et à renforcer leur appui au rétablissement de la sécurité en Haïti, tant dans le cadre de la participation d´El Salvador à la Force de répression des gangs (FRG) qu´au titre de la coopération bilatérale, aussi longtemps que les autorités haïtiennes le jugeront nécessaire, dans le plein respect de la souveraineté nationale. La Ministre salvadorienne a également réaffirmé la disponibilité de son Gouvernement à maintenir un dialogue direct et permanent avec les autorités haïtiennes afin d´assurer une coordination étroite et efficace de cette coopération, dans le respect des priorités définies par Haïti. Les deux Ministres ont par ailleurs convenu de favoriser le partage d´expériences et de bonnes pratiques en matière de lutte contre la criminalité organisée, de protection des enfants exposés à l´emprise des gangs, ainsi que de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR). Cette rencontre témoigne de la volonté commune des Gouvernements haïtien et salvadorien de consolider leur partenariat stratégique, convaincus qu´il est possible de mettre fin à l´emprise des groupes criminels en Haïti et de créer les conditions nécessaires à la paix, à la stabilité et au développement au bénéfice du peuple haïtien. –FIN– — Ministère des Affaires étrangères et des Cultes (@MAE_Haiti) November 4, 2026