Excónsul pide a El Salvador que deje de operar independiente en Haití y se integre a fuerza internacional

El excónsul de Haití en República Dominicana, Edwin Paraison, pidió este miércoles al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, redefinir la participación de su país en Haití e integrar a sus soldados a la Fuerza de Supresión de Pandillas, en lugar de mantenerlos como una fuerza militar independiente.

"Ahora lo que hace falta es que el presidente Bukele redefina los objetivos del acompañamiento y de la presencia de los soldados en Haití", expresó el exdiplomático.

En ese sentido, sostuvo que lo más conveniente sería incorporar a los efectivos salvadoreños a la Fuerza de Supresión de Pandillas para reforzar las operaciones contra las bandas que mantienen la inseguridad en el país caribeño.

Falta de coordinación

El excónsul explicó que esta integración también permitiría evitar problemas de coordinación entre las distintas fuerzas que operan en Haití para combatir a las pandillas.

Por ello, planteó que los objetivos de la participación salvadoreña deben quedar claramente establecidos y que el Gobierno haitiano debe asumir la coordinación de las operaciones.

Situación de los cuatro salvadoreños

Sobre los cuatro salvadoreños desaparecidos, Paraison consideró necesario que los gobiernos de El Salvador y Haití, junto con la Fuerza de Supresión de Pandillas, presenten un informe oficial que esclarezca su situación.

Al ser preguntado sobre el trabajo de la Fuerza de Supresión de Pandillas antes de la llegada de los efectivos salvadoreños, Paraison explicó que el contingente todavía no se ha desplegado en su totalidad.

Recordó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había hecho un llamado a los países miembros para que contribuyeran con personal militar, apoyo logístico y recursos financieros para hacer posible la operación.

También mencionó la experiencia previa con los efectivos kenianos y señaló que esa misión enfrentó dificultades para reunir la cantidad de soldados que necesitaba y obtener los recursos económicos suficientes para desarrollar una operación de esa magnitud.