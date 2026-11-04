Presidente del Tribunal Supremo de Bolivia abandona el país y denuncia persecución política

Romer Saucedo en una de sus publicaciones en su cuenta en X. Salió del país alegando persecución política, pero el gobierno dice que huyó. ( CAPTURA DE VIDEO DE SU CUENTA EN X )

El presidente del máximo tribunal de justicia de Bolivia, Romer Saucedo, informó el miércoles que abandonó el país por una supuesta "persecución" del gobierno de Rodrigo Paz, en medio de investigaciones contra autoridades superiores.

Desde octubre, varios altos cargos del sistema judicial fueron detenidos por supuestos vínculos con el narcotráfico, entre ellos el exfiscal general Roger Mariaca, arrestado días después de que Estados Unidos cancelara su visa y la de varios funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador.

"He salido del país, estoy con toda mi familia en el exilio", anunció en la red social X Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la máxima instancia de justicia ordinaria, que también denunció "intentos de persecución y amedrentamiento" por parte del gobierno.

"Sé que van a sembrar pruebas para desacreditarme", agregó, sin precisar de qué se lo acusa o en qué país se encuentra. Al momento, no se conocen investigaciones en su contra.

Como presidente de la suprema corte, Saucedo tiene fuero político según la ley boliviana y no puede ser investigado por la justicia sin autorización del legislativo.

"Penosa noticia, pero es alentadora a futuro", dijo el miércoles el presidente centroderechista Rodrigo Paz durante un encuentro empresarial en España previo a la Cumbre Iberoamericana.

Saucedo "se va del país porque hay una serie de acusaciones o investigaciones sobre nuestro modelo de sistema judicial", agregó el mandatario sin ofrecer más detalles.

Los magistrados de la corte mantienen una sesión para elegir a una máxima autoridad transitoria. Saucedo dijo que no renunciará al cargo.

"La noticia nos ha tomado por sorpresa y no habría razón para estar investigando las salidas" del país del presidente del tribuanal, dijo a Radio Fides el vocero del gobierno José Luis Gálvez.

En Bolivia, desde 2011, las altas autoridades judiciales son elegidas por voto popular. Saucedo ganó por el departamento de Santa Cruz (este) con más de 700,000 votos en una elección a finales de 2024.

Un mes después fue seleccionado por sus pares para presidir el tribunal.

El gobierno de Paz, próximo a cumplir su primer año en el poder, busca una mayor cercanía con Washington.

En marzo se sumó al Escudo de las Américas, una alianza regional de gobiernos de derecha para combatir el crimen organizado transnacional liderada por la administración de Donald Trump, que ha mostrado su apoyo a las recientes detenciones de altas autoridades judiciales en Bolivia.

El Gobierno de Bolivia calificó su salida como una "huida Dijo que la misma "tiene relación" con el ex fiscal general Roger Mariaca, encarcelado y acusado de liderar una "organización criminal" que protegía al "narcoterrorismo". Saucedo anunció este mismo miércoles en sus redes sociales que salió del país alegando que su vida y la de su familia "corren peligro" y acusó al Gobierno de supuestamente armar un caso en su contra para "desacreditarlo". "He salido sin tener procesos abiertos, pero sé que empezarán pronto", manifestó el magistrado y aseguró que es un "perseguido" por "cuestionar al poder político" . El viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, dijo a los medios que "la huida" de Saucedo "también tiene relación" con Mariaca y las organizaciones criminales del "narcoterrorismo". "Muchos de los cómplices de Mariaca y de la delincuencia están escapando y se están poniendo a buen recaudo", afirmó Maldonado. El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, señaló que se sabe que Mariaca y Saucedo "eran muy amigos" e incluso llegaron a compartir casa en la ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial, donde ambos cumplían funciones estos últimos meses.El fiscal general interino del país, Armando Urioste, indicó, por su parte, que hay "procesos abiertos" contra Saucedo en la ciudad oriental de Santa Cruz, sin especificar cuáles, y lo invitó para que regrese a declarar ante el Ministerio Público.Romer Saucedo fue elegido magistrado del TSJ por voto popular en los comicios judiciales realizados en 2024 para una gestión de seis años. El magistrado anunció en julio que iba a renunciar a la presidencia del TSJ, en medio de una disputa con el Gobierno de Rodrigo Paz por un mayor presupuesto para el Poder Judicial, demanda por la que llegó a amenazar con una huelga de ese organismo. El pasado 15 de octubre, Saucedo presentó su renuncia a la presidencia del tribunal, que se hará efectiva en enero de 2027, aunque en su publicación de este miércoles ratificó que no dejará de ser magistrado. Mientras que Roger Mariaca fue encarcelado y destituido a principios de octubre acusado de organización criminal, tráfico de droga y legitimación de ganancias ilícitas, en dos casos que abrió la Fiscalía en su contra.El presidente Paz afirmó en Madrid que es necesaria una buena justicia para tener una buena democracia, después de que Saucedo anunciara que salió del país."Si no cambiamos justicia, si no te doy una mejor justicia, no tengo una buena democracia, y si no tengo una buena democracia con reglas claras, ofrecerte un futuro en Bolivia es complejo", comentó en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se celebra en Madrid con motivo de la XXXX Cumbre Iberoamericana en España.