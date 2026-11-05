Congreso paraguayo levanta sesión por falta de quórum sin pronunciarse sobre renuncia presidencial

Legisladores paraguayos levantan sus manos al finalizar una sesión extraordinaria, que fue levantada por falta de cuórum, en la que se debía tratar la renuncia del presidente Santiago Peña, en el Congreso Nacional, en Asunción, el 5 de noviembre de 2026. ( AFP )

El Congreso paraguayo levantó el jueves por falta de quorum la sesión extraordinaria bicameral destinada a evaluar la aceptación o rechazo de la renuncia del presidente, Santiago Peña, en medio de una crisis bancaria y protestas.

Tras dos horas de debate, la mayoría de los diputados se retiró del recinto mientras se realizaba la votación y dejó al Congreso sin la cantidad mínima para avanzar con la sesión. Peña sigue siendo el presidente hasta que se resuelva su situación, señalaron un constitucionalista a la AFP y legisladores a la prensa local.

La oposición buscaba rechazar la renuncia para avanzar con el juicio político al mandatario, mientras que buena parte del oficialismo proponía aceptarla para promover rápidamente la asunción del vicepresidente, Pedro Alliana.