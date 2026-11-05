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Quiebra de Ueno Bank desata crisis financiera y política en Paraguay

La intervención de la entidad afecta a millones de clientes y pone bajo presión al presidente Santiago Peña por sus antiguos vínculos empresariales

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    Quiebra de Ueno Bank desata crisis financiera y política en Paraguay
    Ueno Bank quiebra y genera protestas en Paraguay afectando a millones de clientes. (EFE)

    La quiebra de Ueno Bank, una de las entidades financieras de mayor crecimiento en Paraguay, ha desencadenado una crisis bancaria y política que afecta a unos 2.9 millones de clientes y amenaza al gobierno del presidente Santiago Peña, cuestionado por sus anteriores relaciones empresariales con el grupo propietario del banco.

    El Banco Central del Paraguay dispuso el 2 de noviembre iniciar el procedimiento de resolución de la entidad, tras comprobar un grave deterioro de su solvencia. La suspensión de operaciones dejó a numerosos depositantes sin acceso a sus cuentas, tarjetas y servicios digitales, provocando protestas y preocupación por la seguridad de sus ahorros.

    Impacto económico

    La crisis adquiere especial gravedad por los aproximadamente 850 millones de dólares de organismos públicos depositados en el banco, incluidos recursos destinados a pensiones y servicios de salud. Las autoridades aseguran que el sistema de garantía protege a cerca del 97 % de los depositantes, aunque persisten dudas sobre la recuperación de cantidades superiores al límite establecido.

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      El escándalo alcanzó al presidente Peña, quien mantuvo vínculos accionarios con el Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank, hasta marzo de 2025. Legisladores opositores promovieron una iniciativa de juicio político por presuntos conflictos de intereses y responsabilidades en el manejo de recursos estatales.

      RELACIONADAS

      Reacción oficial

      La crisis también provocó la renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, mientras las investigaciones examinan operaciones crediticias con empresas vinculadas y posibles deficiencias de supervisión.

      Peña canceló su participación en la Cumbre Iberoamericana de Madrid para atender la emergencia. Entretanto, las autoridades financieras intentan contener el temor a un contagio hacia otras instituciones bancarias, mientras crecen las exigencias de esclarecer cómo una entidad con semejante volumen de depósitos llegó a una situación de insolvencia.

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