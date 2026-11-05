Expresidente Gustavo Petro es acusado de otorgar contratos públicos a cambio de sexo; difunden video

El video de Gustavo Petro y Deicy Alejandra Jiménez reaviva acusaciones sobre contratos públicos. ( ARCHIVO. )

El expresidente colombiano Gustavo Petro enfrenta acusaciones de haber utilizado contratos financiados con recursos públicos para obtener relaciones sexuales de mujeres jóvenes durante su paso por el Senado y la Presidencia.

Las denuncias, investigadas por organismos judiciales y disciplinarios colombianos, adquirieron nueva relevancia tras la difusión de un video que muestra al exmandatario durante un encuentro privado con una de las denunciantes, lo que demuestra que existía una relación previa.

Deicy Alejandra Jiménez, de 26 años, sostiene que Petro le facilitó contratos en instituciones estatales a cambio de encuentros sexuales y que otras 30 o 40 mujeres habrían recibido beneficios similares.

La mujer publicó el miércoles 4 de noviembre la grabación de 54 segundos en la que aparece conversando con el exmandatario en un ambiente informal y en solitario y luego él la besa.

¿Qué denunció la mujer contra Petro?

El 25 de octubre, Jiménez relató en una entrevista con la periodista Vicky Dávila, publicada en la revista Semana, que conoció a Petro en 2019 mediante una plataforma para adultos, cuando el político era senador.

Según su versión, comenzaron una relación personal y posteriormente recibió contratos en distintas entidades públicas.

La denunciante afirmó que Petro utilizaba su influencia para conseguirle esas vinculaciones laborales a cambio de encuentros sexuales.

También aseguró que existía una red de mujeres jóvenes que acompañaban al entonces mandatario en reuniones y encuentros privados. Algunas, según su testimonio, habrían recibido contratos estatales por esas actividades.

La mujer mencionó al Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Además, ella afirmó que en determinados encuentros hubo consumo de drogas y que ella llegó a conseguir cocaína para Petro.

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Los contratos que sí están documentados

La revista colombiana Cambio examinó los registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) y encontró diez contratos suscritos por Jiménez con entidades estatales por un total de 133.5 millones de pesos colombianos.

Siete de esos contratos, por aproximadamente 116.9 millones de pesos, corresponden al período comprendido entre agosto de 2022 y agosto de 2026.

Los otros tres fueron suscritos durante 2021 y comienzos de 2022, cuando Petro todavía era senador.

Entre las instituciones contratantes figuran el Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Uno de los contratos del Senado, por 34.3 millones de pesos, estaba relacionado con la Primera Vicepresidencia de esa corporación, ocupada entonces por María José Pizarro.

La congresista rechazó los señalamientos que la vinculan con supuestas irregularidades.

¿Qué cambia con la aparición del video?

Antes de la difusión de la grabación, las pruebas presentadas públicamente por Jiménez consistían principalmente en documentos contractuales, fotografías de objetos personales y conversaciones que atribuía a Petro mediante perfiles de Facebook con nombres diferentes.

Jiménez acompañó el video con un mensaje en el que aseguró que lo publicaba para demostrar la veracidad de sus declaraciones. También solicitó protección para ella y su familia.

Su nueva abogada, Dina Luz Malo, anunció que la grabación sería entregada a las autoridades para incorporarla a la investigación y permitir su evaluación judicial.

Fiscalía y Procuraduría investigan las acusaciones

La Fiscalía General de Colombia abrió el 23 de octubre una investigación criminal para investigar posibles irregularidades relacionadas con la contratación de mujeres durante el Gobierno de Petro.

La investigación incluye actuaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y otras dependencias públicas.

La Procuraduría también abrió una indagación previa contra funcionarios todavía no identificados del Congreso, el Dapre, el Ministerio del Interior y dos superintendencias.

El organismo busca determinar si existieron extralimitaciones de funciones, acoso, violencia de género o contrataciones por motivos ajenos al servicio público.

Además, la Corte Suprema de Justicia admitió para estudio una denuncia relacionada con Petro y María José Pizarro por presuntas irregularidades en contratos durante su etapa en el Senado.

Jiménez compareció ante el alto tribunal el 29 de octubre para ampliar sus declaraciones.

¿Qué ha dicho Gustavo Petro?

El expresidente rechazó las acusaciones mediante un comunicado publicado el 25 de octubre.

"Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener favores sexuales", afirmó.

También negó haber obligado o sometido a mujeres durante sus relaciones personales.

Petro sostuvo que las denuncias constituyen una intromisión en su vida privada y las atribuyó a una operación política promovida por sectores vinculados al actual Gobierno colombiano, sin aportar pruebas que demostraran esa acusación.

Hasta las primeras informaciones publicadas este jueves no se conocía una nueva respuesta del exmandatario específicamente sobre el video.