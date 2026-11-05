Presidente de Paraguay renuncia y pide disculpas "si en algún momento he fallado"

l diputado de Paraguay, Walter García, sostiene un cartel durante sesión extraordinaria donde se debate una propuesta de juicio político contra el presidente, Santiago Peña, por presuntas irregularidades y conflictos de intereses relacionados con Ueno Bank. ( EFE )

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves su renuncia al cargo mediante un discurso dirigido a la nación, en el que pidió disculpas a los ciudadanos, defendió la estabilidad democrática y expresó su preocupación por los ahorros de miles de personas afectadas por el colapso de Ueno Bank.

"Hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida", comenzó el mandatario, quien sostuvo que había decidido abandonar la Presidencia para preservar la paz social y las instituciones del país.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", manifestó.

El anuncio se produjo cuando el Congreso paraguayo se preparaba para debatir un juicio político contra Peña por presuntos conflictos de intereses e irregularidades relacionadas con Ueno Bank, una entidad financiera vinculada a sus antiguos socios comerciales.

Durante su intervención, el mandatario reconoció la gravedad de la situación, aunque no admitió responsabilidad directa en las irregularidades bancarias investigadas.

"La historia se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir", expresó.

Peña pide disculpas al pueblo paraguayo

Uno de los momentos centrales del discurso fue cuando Peña pidió perdón a los ciudadanos por los posibles errores de su administración.

"También quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí", declaró.

El presidente afirmó que había ejercido sus responsabilidades con la intención de trabajar por el país y que su permanencia en el poder no podía convertirse en un obstáculo para superar la crisis.

"Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay", señaló.

Peña insistió en que su decisión responde al respeto por la Constitución y los mecanismos institucionales establecidos para garantizar la continuidad del gobierno.

Su deseo: devolver los ahorros de los ciudadanos

El mandatario dedicó una parte importante de su mensaje a los clientes afectados por el cierre de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central de Paraguay después de detectar graves deficiencias en sus indicadores de solvencia.

"Mi prioridad es una sola, la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero", sostuvo.

Peña recordó que detrás de cada depósito bancario existen años de trabajo y proyectos familiares.

También pidió garantizar la devolución de los recursos, asegurar que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y proteger el dinero de las instituciones públicas.

La crisis de Ueno Bank afecta a una entidad que llegó a contar con aproximadamente tres millones de clientes y administraba cerca de 850 millones de dólares en recursos públicos, según Reuters.

Las dificultades para acceder a los depósitos provocaron protestas y aumentaron la presión política sobre el gobierno.

Peña había mantenido vínculos empresariales con Grupo Vázquez, propietario de la entidad financiera, hasta marzo de 2025. La oposición lo acusa de conflictos de intereses y de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Estas acusaciones se encuentran bajo investigación.

Una despedida en defensa de la democracia

En la parte final de su intervención, Peña apeló a la historia paraguaya y pidió confiar en la capacidad de las instituciones para superar la crisis.

"Hoy debemos demostrar una vez más que la democracia se respeta, que las instituciones se cuidan y que el Paraguay está por encima de nuestras diferencias", declaró.

El mandatario reiteró que su salida responde a la necesidad de evitar una mayor confrontación política y social.

"Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República. Ninguna persona está por encima del Paraguay", afirmó.

Finalmente, agradeció a los ciudadanos la oportunidad de haber dirigido el país desde agosto y concluyó con una bendición a las familias paraguayas.

La renuncia se produjo después de que dirigentes del gobernante Partido Colorado, incluido el expresidente Horacio Cartes, retiraran su respaldo al mandatario y apoyaran el procedimiento de juicio político.

El vicepresidente Pedro Alliana está llamado a sucederlo conforme al mecanismo constitucional de sucesión.

Peña debía completar su mandato en agosto, pero su salida anticipada abre una nueva etapa política para Paraguay mientras continúan las investigaciones sobre Ueno Bank y los esfuerzos para recuperar los depósitos afectados.