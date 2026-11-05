El mandatario paraguayo mantuvo acciones por más de US$800,000 en una empresa vinculada a Ueno Bank hasta 2025. Su hermano también participó en una sociedad relacionada con el banco, que llegó a administrar unos US$850 millones en fondos públicos.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien anunció este jueves su renuncia en medio de la crisis financiera provocada por la caída de Ueno Bank, mantuvo durante los primeros 19 meses de su mandato una participación accionaria en una empresa vinculada al grupo propietario de la entidad bancaria.

Su relación con el conglomerado empresarial no terminó con la venta de esas acciones, en marzo de 2025. El mandatario conservó inversiones personales en Ueno Bank, obtuvo un préstamo para financiar la construcción de una residencia y tuvo vínculos familiares con otras sociedades relacionadas con el negocio financiero.

Estas conexiones adquirieron relevancia después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) interviniera el banco el pasado 3 de noviembre, tras detectar graves deficiencias en su solvencia y operaciones crediticias con compañías vinculadas a sus propietarios.

La caída de Ueno Bank, que llegó a tener cerca de tres millones de clientes y administrar unos US$850 millones en recursos públicos, provocó manifestaciones, investigaciones penales y un proceso de juicio político contra Peña.

El mandatario anunció su renuncia cuando la Cámara de Diputados debatía las acusaciones en su contra. Posteriormente, los legisladores aprobaron por 78 votos contra ninguno la formulación de la acusación para un juicio político, cuyo desenlace depende del Senado.

Peña negó haber cometido irregularidades relacionadas con sus antiguas inversiones y afirmó que su decisión de abandonar el cargo buscaba preservar la estabilidad del país.

Las acciones que conservó durante su Gobierno

La relación empresarial de Peña con el grupo propietario de Ueno Bank quedó documentada en sus declaraciones juradas de patrimonio.

En agosto, apenas dos semanas después de asumir la Presidencia, el mandatario declaró acciones valoradas en 6,144 millones de guaraníes, equivalentes entonces a unos US$840,000, en Ueno Holding Saeca, anteriormente denominada Credicentro.

Los registros examinados por el periódico paraguayo ABC Color establecen que, para marzo de 2025, esas acciones representaban el 1.58 % del capital de la compañía.

Entre los accionistas de Ueno Holding figuraban el Grupo Vázquez, Ueno Seguros e ITTI Saeca, empresas que mantenían relaciones comerciales con instituciones públicas.

El Grupo Vázquez, encabezado por el empresario Miguel Vázquez, también controlaba Ueno Bank.

La distinción entre ambas empresas fue uno de los argumentos utilizados por Peña para rechazar las acusaciones de conflicto de intereses.

En octubre, Juan Manuel Gustale, entonces presidente del directorio de Ueno Bank, aseguró que el mandatario no tenía acciones directamente en la entidad financiera. Sin embargo, reconoció que las compañías compartían accionistas y miembros de sus estructuras directivas.

Peña anunció el 4 de abril que había vendido sus acciones en Ueno Holding a finales de marzo. La comunicación de la operación al Banco Central se hizo pública ese mismo día.

Para entonces llevaba aproximadamente un año y siete meses ejerciendo la Presidencia mientras conservaba intereses económicos en una compañía relacionada con el grupo empresarial.

Su hermano participó en una sociedad vinculada al banco

Los nexos familiares también fueron investigados por la prensa paraguaya.

Francisco Peña Palacios, hermano del presidente, figuró como accionista de U Holdings S.à r.l., una sociedad constituida en Luxemburgo el 29 de septiembre por el Grupo Vázquez.

De acuerdo con registros mercantiles examinados por ABC Color, Francisco ingresó a la empresa el 20 de marzo.

La compañía luxemburguesa tenía participación en U Paraguay S.A., que figuraba entre los accionistas de Ueno Bank.

Francisco Peña poseía 58 acciones, valoradas en aproximadamente US$58,000, y las transfirió al Grupo Vázquez el primero de marzo. La operación fue registrada el 4 de abril de ese año.

Su participación coincidió con el período en que Ueno Bank aumentó considerablemente la captación de depósitos procedentes del Instituto de Previsión Social (IPS) y otras entidades estatales.

La coincidencia temporal alimentó las denuncias de posibles conflictos de intereses, aunque no demuestra por sí sola que Francisco Peña interviniera en la colocación de esos fondos.

Inversiones personales y un préstamo para su residencia

Incluso después de desvincularse de Ueno Holding, Santiago Peña mantuvo relaciones financieras directas con el banco.

En octubre, ABC Color publicó una investigación basada en sus declaraciones juradas que establecía un incremento del 133 % en sus inversiones mediante certificados de depósito de ahorro (CDA) en Ueno Bank.

Las colocaciones pasaron de 2,400 millones de guaraníes en 2023 a 5,600 millones en septiembre.

El mandatario también declaró un préstamo de 2,232 millones de guaraníes con esa entidad para financiar la construcción de una residencia de verano en San Bernardino, cerca del lago Ypacaraí.

Según los documentos patrimoniales, el inmueble tenía un valor de 7,750 millones de guaraníes, aproximadamente US$1.09 millones, incluyendo terreno, construcción y mobiliario.

Peña explicó que utilizó el crédito bancario, recursos recuperados de sus acciones en Ueno Holding y financiamiento de una empresa constructora para desarrollar el proyecto.

Estos movimientos mostraban que, aunque había dejado de ser accionista de la sociedad empresarial, continuaba siendo depositante y deudor del banco.

Los US$850 millones de fondos públicos

El crecimiento de Ueno Bank durante el Gobierno de Peña estuvo acompañado por una considerable captación de recursos del Estado paraguayo.

La entidad recibió depósitos de instituciones públicas y fondos del Instituto de Previsión Social, organismo encargado de las pensiones y parte de la seguridad social.

Según Reuters, el banco administraba cerca de US$850 millones en recursos públicos antes de su intervención.

De ese total, aproximadamente US$355 millones correspondían a inversiones del IPS, según información proporcionada a EFE por funcionarios de la institución.

El banco también administraba los depósitos asociados al pago de pensiones de unos 32,000 jubilados.

La expansión comenzó poco después de que la antigua Financiera Ueno obtuviera autorización para convertirse en banco, en diciembre, cuatro meses después de la llegada de Peña al poder.

En 2024, el BCP también aprobó mecanismos financieros para facilitar la absorción de Visión Banco por Ueno, en una operación que aceleró su crecimiento.

La concentración de recursos públicos en la entidad provocó cuestionamientos de legisladores y organizaciones financieras sobre los criterios utilizados para seleccionar al banco y la supervisión de sus operaciones.

Préstamos a empresas relacionadas con sus propietarios

Las investigaciones también identificaron operaciones crediticias que superaban los límites establecidos para los préstamos a compañías relacionadas con los propietarios del banco.

Un informe de supervisión del BCP, fechado el 10 de julio y divulgado por ABC Color, documentó créditos por unos US$123 millones concedidos a tres empresas vinculadas.

El monto equivalía al 30 % del patrimonio efectivo de Ueno Bank, cuando el límite regulatorio para esas operaciones era del 20 %.

El exceso ascendía a unos US$41.5 millones.

Las compañías identificadas fueron Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A.

La investigación periodística también encontró coincidencias temporales entre el ingreso de depósitos públicos y el desembolso de préstamos a empresas relacionadas con el grupo propietario.

Estas operaciones estuvieron bajo examen de los supervisores bancarios, que cuestionaron las garantías y los procedimientos utilizados para autorizar parte de los créditos.

El funcionario que pasó de Ueno al Banco Central

La designación de Carlos Carvallo como presidente del Banco Central también generó críticas.

Carvallo había dirigido Financiera Ueno hasta agosto, antes de asumir responsabilidades en el organismo encargado de supervisar el sistema bancario.

Durante su gestión en el BCP, Ueno Bank continuó expandiéndose y acumulando recursos públicos.

El Banco Central sostuvo anteriormente que Carvallo se había apartado de las decisiones relacionadas con su antiguo empleador para evitar conflictos de intereses.

Sin embargo, los cuestionamientos aumentaron en octubre, cuando salieron a la luz informes internos sobre préstamos a compañías vinculadas y posibles deficiencias contables.

El 3 de noviembre, Peña solicitó la renuncia de Carvallo, quien presentó su dimisión en medio de la intervención bancaria.

Ese mismo día, el BCP informó que había encontrado un índice de solvencia inferior al 50 % del mínimo exigido legalmente.

La situación obligó a iniciar un procedimiento de resolución de la entidad, con el objetivo de proteger los depósitos y determinar el destino de sus activos.

La crisis que llevó a Peña a renunciar

La intervención dejó a millones de usuarios sin acceso normal a sus cuentas, provocó manifestaciones frente a las sucursales y abrió una investigación penal contra ejecutivos del banco.

La Fiscalía dispuso medidas contra ocho directivos, mientras avanzaban las investigaciones sobre las operaciones financieras.

Un grupo de 35 diputados presentó una acusación para someter a Peña a juicio político.

Los legisladores le atribuyeron presuntos conflictos de intereses, irregularidades relacionadas con fondos previsionales y responsabilidades por la falta de supervisión del banco.

El documento también cuestionó su decisión de nombrar a un antiguo directivo de Ueno al frente del Banco Central.

La crisis terminó por extenderse al oficialista Partido Colorado, cuyos dirigentes retiraron su apoyo al mandatario.

Este jueves, Peña anunció su renuncia mediante un mensaje grabado. Explicó que había tomado la decisión pensando en la estabilidad nacional, la paz social y la preservación de las instituciones democráticas.

También pidió que se garantizara la devolución de los depósitos y la protección de los recursos públicos.

La renuncia requiere completar el procedimiento constitucional correspondiente. El vicepresidente Pedro Alliana quedó señalado como su sucesor.