Sheinbaum confirma reunión con Xi Jinping y busca encuentro con Trump en China

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunirá con las autoridades chinas el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China. ( EFE/SÁSHENKA GUTIÉRREZ )

La presidenta mexicana aprovechará la cumbre de la APEC para abordar sus relaciones con las dos mayores potencias económicas, en medio de tensiones comerciales, negociaciones arancelarias y los preparativos para que México sea sede del foro en 2028.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves 5 de noviembre que sostendrá una reunión bilateral con el mandatario chino, Xi Jinping, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China. También manifestó su interés en reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque ese encuentro todavía no está confirmado.

La visita adquiere especial relevancia por el contexto de las relaciones comerciales de México con Estados Unidos y China. Mientras Washington presiona para reducir su déficit comercial y mantiene disputas arancelarias con distintos socios, Pekín busca preservar su acceso a los mercados internacionales y cuestiona las restricciones impuestas a sus exportaciones.

Según informó la agencia EFE, Sheinbaum confirmó durante su conferencia matutina que la reunión con Xi incluirá a funcionarios de ambos gobiernos.

"Sí va a haber una reunión bilateral con el Gobierno de China, con el presidente de China, con secretarios del Gobierno de China y el Gobierno de México", declaró.

Sobre Trump, la mandataria señaló que aún no tenía confirmación definitiva de su asistencia y expresó su disposición a reunirse con él si participa en el encuentro.

Las tensiones comerciales

La reunión con Xi Jinping se producirá en un momento de especial sensibilidad para las relaciones entre México y China, debido a las medidas arancelarias que afectan a productos asiáticos.

El diario español El País informó en septiembre que México había anunciado aranceles de hasta el 50 % para automóviles y otros productos procedentes de países asiáticos con los que no mantiene acuerdos comerciales.

China ha cuestionado esas medidas y también ha aplicado gravámenes a determinados productos mexicanos, entre ellos las nueces pecanas, sujetas a un arancel del 51.6 %, según el mismo periódico.

A estas diferencias se añade la presión estadounidense para limitar el ingreso de productos chinos al mercado norteamericano y reforzar los controles sobre los precursores químicos utilizados en la fabricación de fentanilo.

En este escenario, el encuentro entre Sheinbaum y Xi permitirá abrir un espacio de diálogo directo sobre las relaciones económicas bilaterales, aunque la mandataria todavía no ha detallado los asuntos específicos que abordarán.

La relación con Trump

La posibilidad de una reunión con Donald Trump también tiene importancia para México, cuyo intercambio comercial está estrechamente vinculado con Estados Unidos.

De acuerdo con el periódico mexicano El Economista, Sheinbaum explicó en septiembre que su Gobierno mantenía conversaciones con Washington para evitar nuevos aranceles y conseguir reducciones en los existentes, especialmente en sectores como el acero y la industria automotriz.

La mandataria señaló entonces que ambas administraciones trabajaban para atender la preocupación estadounidense por su déficit comercial, mediante un aumento de las compras mexicanas de productos de Estados Unidos.

También defendió la necesidad de mantener el diálogo dentro del marco de los acuerdos comerciales y del respeto a la soberanía mexicana.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) constituye otro elemento fundamental de la relación bilateral, especialmente por su importancia para las cadenas de producción de vehículos, componentes industriales y productos electrónicos.

Una eventual reunión presidencial en Shenzhen ofrecería una oportunidad adicional para examinar estos asuntos al más alto nivel, aunque no se ha anunciado una agenda bilateral ni posibles acuerdos.

Una cumbre de alcance internacional

La cita de Shenzhen también podría servir de escenario para encuentros entre los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia.

La agencia Europa Press informó el 4 de noviembre que el Ministerio de Exteriores chino confirmó contactos con Washington y Moscú para estudiar una posible reunión trilateral entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin.

La portavoz de la diplomacia china, Mao Ning, reconoció las comunicaciones, pero aclaró que el encuentro todavía no estaba confirmado.

Por su parte, el Kremlin había informado de gestiones para organizar la reunión, en la que podrían abordarse cuestiones internacionales como la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Próximo.

Europa Press también señaló que estaba previsto que Trump viajara a Shenzhen y mantuviera un nuevo encuentro con Xi Jinping, aunque ello no equivale a la confirmación de una reunión con Sheinbaum.

México organizará la APEC en 2028 La participación de Sheinbaum tiene además una dimensión institucional: México será anfitrión de la cumbre de APEC en 2028, después de Vietnam, que ejercerá esa responsabilidad en 2027. La mandataria había confirmado su viaje desde el 23 de septiembre, cuando explicó que asistiría a Shenzhen para participar en la transición hacia la organización del foro en territorio mexicano. Según EFE, esta será su primera visita a China desde que asumió la Presidencia en octubre de 2024.El foro APEC reúne a 21 economías de la región Asia-Pacífico y promueve la cooperación comercial, las inversiones, la innovación y el crecimiento económico. El canciller mexicano, Roberto Velasco, explicó el 20 de octubre que la agenda de reuniones bilaterales todavía estaba en preparación. La confirmación del encuentro con Xi Jinping constituye, por tanto, un avance respecto de las gestiones diplomáticas anunciadas anteriormente. La reunión en China ofrecerá a México una oportunidad para fortalecer sus vínculos con las economías del Pacífico, mientras mantiene abiertas las negociaciones con Estados Unidos, su principal socio comercial, y busca gestionar las diferencias arancelarias con Pekín. Por ahora, el encuentro con Xi Jinping es el compromiso bilateral anunciado oficialmente por Sheinbaum para la cumbre, mientras que una eventual conversación con Trump sigue pendiente de confirmación por parte de ambos gobiernos.