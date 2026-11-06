"Quieren que me calle", denuncia la periodista cubana Yoani Sánchez

La periodista Yoany Sánchez se vuelve a enfrentar al régimen cubano. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La periodista cubana Yoani Sánchez denunció este viernes haber recibido "amenazas" y "presiones" de la policía política, un día después de haber sido detenida durante varias horas en La Habana.

"Quieren que me calle, quieren que me vaya (del país)", dijo en las redes esta figura del periodismo independiente en Cuba, detenida la mañana del jueves en una calle de la capital y puesta en libertad a comienzos de la tarde.

La opositora Berta Soler, de 63 años y líder del movimiento Damas de Blanco, también fue detenida durante varias horas el mismo día, antes de ser liberada poco después. Otra integrante de ese colectivo también fue detenida brevemente.

Detalles del apresamiento y los cargos

En un video difundido en Youtube, Sánchez, de 51 años, explicó que fue detenida por "tres hombres vestidos de civil", miembros de la Seguridad del Estado, que "nunca" se identificaron. Luego fue conducida a una estación de policía del Cerro, un municipio del centro de La Habana.

La periodista, que fundó y dirige desde 2014 el diario digital 14ymedio, indicó que fue imputada de "varios cargos", incluido el de "propaganda contra el orden constitutional".

"Eso evidentemente tiene que ver con mi trabajo", apuntó.

"Quieren que apague los microfonos, pero no los voy a apagar", aseguró y afirmó que este viernes retomaría su labor periodística para "contar" lo que vio en el calabozo donde estuvo encerrada.

Allí "comprobé con horror que decenas o cientos de cubanos son detenidos cada día en La Habana por no tener una dirección de la capital en su carné de identidad". Les llaman "ilegales" y "los deportan a sus provincias", denunció.

Sánchez ganó en 2008 el Premio Ortega y Gasset, uno de los principales galardones del periodismo en español, y fue incluida ese mismo año por la revista estadounidense Time entre las 100 personas más influyentes del mundo.

Su diario critica regularmente la gestión gubernamental y denuncia la censura y el acoso de las autoridades a los opositores y los periodistas independientes.

De acuerdo con una ley aprobada en 2023, los medios de comunicación estatales, controlados por el Partido Comunista que gobierna el país, son los únicos legales.

Sin embargo, en los últimos años han surgido medios independientes en línea, que sobreviven en un vacío legal. Los cubanos acceden mediante redes privadas virtuales (VPN).

En la clasificación mundial de la libertad de prensa de 2026 publicada por la oenegé Reporteros sin Fronteras, Cuba ocupa el puesto 160 de un total de 180 países.