Chamanes peruanos hacen ritual para dar la bienvenida al papa León XIV

Con flores de colores, hojas de coca, amuletos y fotografías del papa León XIV bajando de un avión, un grupo de chamanes peruanos realizó este domingo un ritual para darle la bienvenida al pontífice antes de su visita a Perú.

Vestidos con atuendos tradicionales de lana, siete chamanes procedentes de la sierra, la selva y la costa peruana invocaron a 'Tayta Inti' (Padre Sol) y pronunciaron conjuros en favor del sumo pontífice, tras consumir ayahuasca, una bebida de propiedades alucinógenas.

"Hemos hecho este ritual para darle la bienvenida al papa León XIV en su regreso a casa", dijo a la AFP el curandero Félix Roldán.

El papa, nacido en Estados Unidos, pasó casi dos décadas en Perú como misionero, donde forjó un profundo vínculo y obtuvo la ciudadanía peruana.

Un colorido altar fue instalado en una playa de la Costa Verde de la capital peruana. En el centro colocaron dos fotografías de León XIV con la ciudadela inca de Machu Picchu como telón de fondo.

Los curanderos arrojaron chicha de jora (maíz) y pétalos de flores sobre las fotografías, mientras uno de ellos hacía sonar una caracola.

Itinerario del papa

"Estamos dándole buena energía para que esté estable en su salud, con este ritual va continuar recorriendo el mundo", indicó Roldán.

León XIV visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa entre el 11 y el 16 de noviembre. Será su primer retorno al país andino como sumo pontífice, donde se le espera con fervor.