Bomberos de Paraguay frente a emergencia inédita: sin fondos por escándalo bancario

Una mujer camina frente a una sucursal del banco Ueno, cubierta de pancartas y grafitis, en el centro de Asunción, el 6 de noviembre de 2026 ( AFP )

Tras 29 años como bombero voluntario, Oscar Acuña enfrenta una emergencia para la que no recibió entrenamiento: los fondos de todos los cuarteles de Paraguay quedaron atrapados en Ueno, el banco cuyo colapso sumió al país en una crisis y derribó al presidente Santiago Peña.

Los bomberos voluntarios de Paraguay tenían unos 2,000 millones de guaraníes (unos 320,000 dólares) depositados en Ueno cuando el Banco Central ordenó el 3 de noviembre su intervención por graves problemas de solvencia.

"Así como muchos ahorristas de nuestra institución fueron estafados, nosotros mismos como institución fuimos estafados y hoy estamos sufriendo las consecuencias", dice a la AFP con los ojos vidriosos Acuña, comandante de la Sexta Compañía de Bomberos Voluntarios, en Mariano Roque Alonso, a unos 16 km de Asunción.

Situación actual

Allí, los bomberos deben elegir qué emergencias atender por falta de recursos y rezan para que no se produzcan muchos accidentes o incendios.

Cerca del 70 % de sus fondos procedía de una colecta nacional celebrada en octubre. Las cuentas inmovilizadas comprometen la actividad de 140 cuarteles de la institución, que reúne a unos 6,500 voluntarios.

"Nosotros una vez al año salimos a las calles a pedir colaboración de la ciudadanía para poder solventar nuestra operatividad. Toda nuestra recaudación la depositamos en ese banco porque confiábamos en él", lamenta Acuña, de 45 años.

Impacto económico

Es domingo y el cuartel está inusualmente quieto. Habitualmente llegan familias a fotografiarse con los camiones o festejar cumpleaños. Esta vez, entre uniformes colgados y cajas de donaciones todavía sin clasificar, domina el silencio.

"La moral está baja y eso se siente", cuenta el comandante.

Los 68 integrantes de la compañía hacen guardias de 24 horas y responden a incendios, accidentes de tránsito y domésticos y rescates de animales. Pero ahora deben seleccionar las llamadas.

"Recién vino una señora a pedir ayuda con un problema que tiene con su mascota pero le dijimos que esta vez le fallábamos. Tenemos que priorizar ahora y elegir qué casos atender y cuáles no", explica Acuña, mientras acomoda equipos en el depósito.

El problema más urgente es el combustible. No solo mueve los camiones: también alimenta generadores, bombas y otras máquinas indispensables durante una intervención.

"Prácticamente no nos vamos a poder mover una vez que el corazón (que es el combustible) empiece a fallar por falta de recursos", advierte Acuña, que dice tener la caja del cuartel vacía.

La presidenta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Lorena Canan, calcula que una intervención puede costar desde 500.000 guaraníes (unos 80 dólares) por un accidente de motocicleta hasta 350 millones (unos 52.000 dólares) en un incendio de grandes proporciones.

Otros cuarteles también reducen su capacidad de respuesta. En Itá, al sur de Asunción, los bomberos limitaron a uno los vehículos de emergencia en guardia.

"Va a llegar el momento en el que vamos a tener que poner de nuestros propios bolsillos, pero eso es difícil porque nosotros también fuimos afectados en nuestras propias finanzas personales", dice Ángel Núñez, un bombero voluntario de 50 años.

Reacción oficial

Por la caída de Ueno, cerca de tres millones de usuarios quedaron repentinamente sin acceso a cuentas, tarjetas y aplicaciones.

El escándalo provocó protestas multitudinarias y precipitó la destitución de Peña, investigado por presuntas irregularidades vinculadas al banco.

El Banco Central inició el jueves la restitución de depósitos mediante un fondo de garantías y para el sábado había devuelto unos 160 millones de dólares a cerca de 1.2 millones de ahorristas.

Sin embargo, la medida no resuelve la problemática de los bomberos: el fondo de garantías cubre hasta 36,000 dólares por cuenta, apenas un 11% de los fondos de la institución.

Para cobrar su dinero, los bomberos deberán esperar por un tiempo incierto el proceso de liquidación de los activos de Ueno por parte del Banco Central, sin certezas de que lo obtenido alcance para restituir sus fondos.

Mientras tanto, a Acuña se le humedecen los ojos y se le quiebra la voz al hablar de quienes esperan una ambulancia o un camión contra incendios: "Me duele muchísimo porque soy yo el que tiene que dar la respuesta, no solamente a los voluntarios sino a la gente", dice.