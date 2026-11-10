El papa evoca su hospitalización y llama a predicar pese a la edad o la enfermedad

El papa León XIV saluda a feligreses en una misa este martes, en la pista de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en Córdoba (Argentina). ( EFE/ SEBASTIAO MOREIRA )

El papa León XIV recordó este martes su reciente hospitalización y llamó a perseverar en la tarea pastoral pese a la edad o la enfermedad, en su tercer día de visita a Argentina en el que también evocó a su antecesor Francisco.

León XIV tiene una intensa agenda en una gira sudamericana de 12 días que ya pasó por Uruguay y concluirá en Perú, a poco de un mes de haber sido sometido a una cirugía por un cáncer de pulmón.

"Lo que evangeliza es la manera de vivir nuestra vocación. Ni la edad ni las limitaciones del cuerpo pueden apagar el celo, nuestras fuerzas pueden agotarse, pero jamás el poder de Dios", dijo el pontífice, tras llamar al clero y los seminaristas a "dar testimonio, perseverando en medio del sufrimiento".

El pontífice de 71 años ofició en la mañana del martes una misa ante unas 650,000 personas en las afueras de la ciudad de Córdoba, en el centro de Argentina. El lunes, en Buenos Aires, 2.5 millones de personas participaron de otra misa masiva en su gira sudamericana.

Su evocación sobre el legado de Francisco

Por la tarde, el papa retomó en su discurso una exhortación del fallecido argentino Jorge Bergoglio meses después de haber sido elegido papa en 2013.

"¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío (...), un lío que la lleve a todos los rincones y haga resonar por doquier el Evangelio de Jesucristo", dijo León XIV en la Catedral de Córdoba, al evocar el célebre "hagan lío" del papa Francisco.

El mensaje original fue una arenga que Francisco pronunció durante la jornada mundial de la juventud en Río de Janeiro, cuando los convocó a la acción en la fe católica.

El papa exhorta a la Iglesia argentina que "siga haciendo lío", como pedía Francisco

El papa León XIV pidió este martes a la Iglesia católica argentina que "siga haciendo lío", al evocar en un encuentro con obispos, sacerdotes y seminaristas de la provincia argentina de Córdoba el célebre llamado que hizo su antecesor Francisco a los jóvenes en 2013.

"¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío (...), un lío que la lleve a todos los rincones y haga resonar por doquier el Evangelio de Jesucristo", dijo el pontífice en la Catedral de Córdoba, centro de Argentina.