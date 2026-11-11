Entre sábanas y secretos: presidentes enredados en la cama

El expresidente colombiano Gustavo Petro enfrenta denuncias sobre un presunto intercambio de contratos estatales por relaciones sexuales. ( EFE/ARCHIVO )

El sexo ha sido durante décadas uno de los puntos más vulnerables de quienes concentran poder político, fortunas extraordinarias o información estratégica. Presidentes, empresarios multimillonarios y altos funcionarios han visto comprometidas sus carreras por relaciones clandestinas, denuncias de abusos, investigaciones judiciales o vínculos personales que despertaron sospechas de espionaje. Algunos terminaron condenados, otros perdieron sus cargos y varios sobrevivieron políticamente.

Aunque estos episodios comparten la exposición pública de figuras influyentes, sus circunstancias son distintas. Una relación extramatrimonial consentida no equivale a un delito sexual, ni una sospecha de espionaje demuestra que se haya producido una filtración de información.

Petro y los contratos sexuales

En Colombia, el expresidente Gustavo Petro enfrenta denuncias sobre un presunto intercambio de contratos estatales por relaciones sexuales, un asunto que, de comprobarse, podría configurar un uso indebido de recursos públicos para obtener beneficios personales.

Una de las acusaciones procede de Deicy Jiménez, una excontratista estatal de 26 años, quien aseguró a la revista Semana que recibió cinco contratos públicos a cambio de mantener relaciones sexuales con Petro. Según informó el periódico español El País el 26 de octubre, la denuncia coincidió con declaraciones de Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien también señaló un supuesto mecanismo de utilización de contratos para favorecer a mujeres vinculadas al entorno presidencial.

Petro rechazó categóricamente haber utilizado cargos o recursos estatales para obtener relaciones sexuales y sostuvo que los señalamientos forman parte de una operación política en su contra.

La Fiscalía abrió una indagación preliminar que deberá determinar si existieron irregularidades en la contratación y si hay pruebas que relacionen las decisiones administrativas con las conductas denunciadas. Esta actuación no equivale a una imputación ni acredita los hechos.

El interés público del caso radica en la posibilidad de que recursos del Estado fueran utilizados para satisfacer intereses particulares, más allá de la vida íntima del exmandatario.

Escándalos políticos en la historia

Uno de los episodios más recordados de la historia política estadounidense ocurrió en 1998, cuando el entonces presidente Bill Clinton admitió haber mantenido una relación sexual con Monica Lewinsky, una joven empleada en prácticas de la Casa Blanca. La controversia derivó en una crisis constitucional por las declaraciones del mandatario bajo juramento.

La Cámara de Representantes aprobó dos cargos para someterlo a juicio político, relacionados con perjurio y obstrucción de la justicia. En febrero de 1999, el Senado lo absolvió, permitiéndole completar su mandato.El episodio abrió además un debate sobre la desigualdad de poder entre un presidente y una empleada joven, así como sobre el tratamiento público de las mujeres involucradas en este tipo de controversias.

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, fallecido en 2023, protagonizó durante años uno de los escándalos sexuales más conocidos de Europa. Sus fiestas privadas, popularmente denominadas bunga bunga, generaron investigaciones sobre presuntos pagos por relaciones sexuales con una joven que era menor de edad cuando ocurrieron los hechos investigados.

Berlusconi, que combinaba el poder político con un imperio empresarial y mediático, negó haber cometido delitos sexuales. Fue absuelto de la acusación relacionada con la menor y, en febrero de 2023, también resultó absuelto en un proceso por presunto soborno de testigos vinculado a las investigaciones anteriores. La controversia se prolongó durante años y dominó buena parte de la agenda política italiana, sin concluir en una condena por esos cargos.