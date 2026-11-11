México captura a 14 presuntos miembros del cartel de Sinaloa en operativo fronterizo

Imagen de archivo de un operativo de las fuerzas de seguridad de México. ( AFP/ARCHIVO )

Entre los detenidos figuran dos supuestos líderes regionales de la organización criminal. Las autoridades decomisaron armas de alto poder, municiones y equipos de protección balística.

Las autoridades mexicanas anunciaron este miércoles la captura de 14 presuntos integrantes del cartel de Sinaloa durante un operativo de seguridad realizado en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala y escenario de una creciente disputa entre organizaciones criminales por el control de las rutas del narcotráfico.

Entre los detenidos se encuentran dos personas identificadas como líderes regionales de la organización, una de las estructuras delictivas más poderosas de México, que atraviesa una violenta confrontación interna tras la caída de sus principales dirigentes.

El Gabinete de Seguridad de México informó, mediante una publicación en la red social X, que durante las operaciones fueron decomisadas 12 armas largas, 97 cargadores, 882 cartuchos y 17 chalecos tácticos equipados con placas balísticas.

La cantidad de armamento incautado refleja la capacidad de fuego de los grupos criminales que operan en esta región del sur mexicano, donde la presencia de organizaciones vinculadas al narcotráfico ha provocado enfrentamientos armados, desplazamientos de población y un deterioro de las condiciones de seguridad.

Las autoridades no precisaron inicialmente las identidades de los detenidos ni el papel específico que desempeñaban dentro de la estructura criminal, más allá de señalar que dos de ellos ejercían funciones de liderazgo regional.

Una organización dividida

El cartel de Sinaloa fue dirigido durante décadas por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, considerados dos de los principales referentes históricos del narcotráfico mexicano.

Ambos se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses, mientras que las facciones vinculadas a sus respectivas estructuras mantienen una confrontación por el control territorial, las rutas de tráfico y las operaciones de la organización.

La disputa enfrenta principalmente a los grupos conocidos como Los Chapitos, vinculados a los hijos de Joaquín Guzmán, y La Mayiza, relacionada con el entorno de Zambada.

El enfrentamiento se intensificó después de la detención de Zambada en Estados Unidos, en julio de 2024, junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo.

Desde entonces, la violencia ha afectado especialmente a Sinaloa, aunque las operaciones y alianzas de la organización se extienden a otras regiones mexicanas.

Chiapas, territorio estratégico

Chiapas constituye un punto estratégico para las organizaciones criminales debido a su extensa frontera con Guatemala, utilizada para el tránsito de mercancías, personas y cargamentos ilícitos entre Centroamérica y México.

En esa región también se ha documentado la rivalidad entre el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organizaciones que compiten por el control de corredores de tráfico y redes de distribución.

La violencia ha afectado a comunidades rurales y municipios fronterizos, donde los enfrentamientos entre grupos armados han obligado a familias a abandonar sus viviendas y buscar refugio en zonas consideradas más seguras, incluso al otro lado de la frontera guatemalteca.

Las disputas no se limitan al transporte de drogas. Las organizaciones criminales también buscan controlar actividades como el tráfico de migrantes, la extorsión y otras economías ilícitas que les permiten financiar sus operaciones.

Los detalles del operativo

De acuerdo con la información oficial ampliada, los arrestos se produjeron durante patrullajes preventivos en un camino de terracería de la colonia Bellavista, en el municipio de Benemérito de las Américas.

Los agentes localizaron a 14 hombres que portaban armas de fuego y procedieron a intervenir. En el despliegue participaron efectivos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y corporaciones de seguridad federales y estatales.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que deberá continuar las investigaciones y determinar su situación jurídica.

El operativo se suma a otras acciones recientes contra presuntos integrantes de organizaciones criminales en Chiapas. A principios de noviembre, las autoridades también capturaron a seis sospechosos de pertenecer al cartel de Sinaloa en Tuxtla Gutiérrez, a quienes decomisaron armas, municiones y vehículos con reporte de robo.

Las detenciones de este miércoles representan una nueva intervención contra las estructuras del narcotráfico en la frontera sur mexicana, aunque todavía no se ha establecido públicamente el alcance que tendrán sobre las operaciones de la organización en Chiapas.