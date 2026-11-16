El periodista costarricense Camilo Rodríguez. ( TOMADA DE LA CUENTA DE INSTAGRAM DE CAMILO RODRÍGUEZ )

El periodista costarricense Camilo Rodríguez, quien denunció en sus redes sociales vínculos de poderosos narcotraficantes con políticos, fue asesinado este lunes a balazos, un hecho inusual en este país que hasta hace unos años era considerado uno de los más seguros del continente.

En los últimos tiempos, Costa Rica pasó de ser puente a un centro logístico del narcotráfico. Actualmente registra unos 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi el triple de la media mundial.

Rodríguez, de 50 años y quien había denunciado amenazas de muerte, señalaba a capos con nombres y apellidos, y aseguraba haber entregado informes a la agencia antidrogas estadounidense DEA sobre nexos del narcotráfico con círculos del poder político y empresarial.

El comunicador fue atacado por dos hombres en motocicleta cuando conducía su vehículo por un sector de Santo Domingo de Heredia, a unos 15 km al noroeste de San José, precisó Raúl Rivera, director de la policía.

Los atacantes realizaron "entre nueve y diez disparos", agregó el subjefe del Organismo de Investigación Judicial, Vladimir Muñoz.

Enfrentado al poder

La exesposa de Rodríguez, a quien el periodista relacionaba con familiares vinculados al narcotráfico, lo había denunciado por presunto abuso sexual contra sus hijos, lo cual siempre negó.

En agosto de 2025, la actual mandataria Laura Fernández -entonces aspirante a la presidencia- lo denunció por difamación cuando Rodríguez afirmó en un video que su casa fue construida con supuesto dinero del narco.

"Independientemente del contenido de sus comunicaciones, lo que hoy ocurrió en nuestro país es una mancha contra la libertad de expresión", dijo Fernández en un video divulgado por la presidencia.

El Colegio de Periodistas de Costa Rica, que ha denunciado un grave deterioro de la libertad de prensa en el país en los últimos años, repudió el asesinato y exigió "una investigación con celeridad".

"Todo evidencia hasta ahora que se trata del silenciamiento de una voz disidente en Costa Rica, una persona que hizo uso de información sobre el crimen organizado en el país", declaró a la AFP la presidenta del Colegio, Yanancy Noguera.

Los vínculos entre el crimen organizado y altos funcionarios quedaron patentes con el arresto y extradición en marzo pasado a Estados Unidos de Celso Gamboa, quien fue ministro de Seguridad, magistrado y fiscal, y fue señalado por el periodista asesinado.

Aunque se mantiene entre los países más seguros para la libertad de prensa (puesto 38 de 180 países evaluados), Costa Rica descendió este año dos lugares en el ranking de la organización Reporteros Sin Fronteras.

Al anunciar una "investigación exhaustiva", el fiscal general, Carlo Díaz, aseguró que el comunicador había rechazado acogerse a un programa de protección de testigos.

Rodríguez colaboró con varios medios de comunicación costarricenses escritos, de radio y televisión, aunque hace varios años migró a las redes sociales donde se presentaba como investigador del narcotráfico.

Intentó ser candidato presidencial en 2022 por un partido minoritario, pero la justicia electoral rechazó su inscripción por errores.