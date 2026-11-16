El papa cierra su gira sudamericana, que mostró su recuperación y compromiso con los pobres

El papa León XIV saluda a su llegada a la Base Aérea Las Palmas, este lunes en Lima (Perú). La Base Aérea de Las Palmas, ubicada en el distrito limeño de Surco, acoge la misa a la que se espera que asistan más de un millón de personas que se quieren despedir de su papa y agradecer los mensajes de unión y paz que ha dejado en Perú en los últimos días. ( EFE/ PAOLO AGUILAR )

León XIV concluye este lunes en Perú una emotiva gira de regreso a Sudamérica que disipó las dudas sobre su recuperación de una cirugía de cáncer y puso de relieve la prioridad de justicia social de su joven papado.

El sumo pontífice, de 71 años, recorrió durante 12 días Uruguay, Argentina y Perú, donde vivió casi dos décadas y donde se nacionalizó, con una agenda muy exigente, que muchos dudaban pudiera completar un mes después de su operación de pulmón.

En el último día de su gira, León XIV visitó temprano un hogar de ancianos en Callao, puerto vecino a Lima, y denunció los maltratos que generalmente recibe este grupo vulnerable.

"No podemos permanecer indiferentes al saber que los cuerpos y las almas de numerosos hermanos y hermanas nuestros están descuidados y que, muchas veces, son manipulados", advirtió.

Después se dirigió a la base aérea Las Palmas, en Lima, para dar su última misa multitudinaria, donde cientos de miles aclamaron su llegada en el papamóvil.

Muchas personas empezaron a llegar la víspera. Algunos pasaron la noche sobre cartones o plásticos.

"Se ha convertido en peruano y cuando se vaya se le va a extrañar como al compatriota que es", dijo a la AFP Hugo Dávila, profesor de 54 años, en el lugar.

Multitudes en Sudamérica

Desde los Andes hasta la sofocante Amazonía, León XIV, nacido en Estados Unidos, atravesó en la última etapa de su recorrido un país que ya lo conoció como misionero.

Durante su gira, el líder de los 1,400 millones de católicos pronunció discursos contundentes y presionó a dirigentes políticos como el argentino Javier Milei, al insistir en que el crecimiento debe beneficiar a todos y hablar en defensa de los pobres, los ancianos y las personas con discapacidad.

Lograrlo demostró la "increíble fortaleza y determinación" del papa, al que la gente en gran medida había "subestimado", dijo la experta en el Vaticano, Elise Ann Allen, quien ha escrito una biografía de Robert Prevost, nacido en Chicago.

"También estamos viendo al papa misionero como nunca lo habíamos visto antes", declaró a la AFP.

En Uruguay, el país más desarrollado económicamente en la región, el pontífice se aventuró en el barrio más peligroso de Montevideo para poner el foco en las muertes de niños atrapados en la violencia del narcotráfico, y condenó la violencia contra las mujeres.

En Argentina, el papa convocó en total a unas 6 millones de personas en misas. Las de Buenos Aires y Luján, con más de 2,5 millones cada una, se convirtieron en las mayores de su papado hasta el momento.

De los Andes a la Amazonía

Pero fue su regreso a Perú, y a las zonas donde sirvió como el obispo Robert Francis Prevost, lo que constituyó el momento más emotivo del viaje para León XIV.

Tres millones de personas lo esperaron en las calles de Lima para recibirlo, según el Vaticano. "Regreso (...) a mi patria", dijo en su primer discurso.

Desde el abrasador desierto hasta los Andes, las multitudes corearon "El papa es peruano", y viejos amigos le dieron la bienvenida a casa.

Como en Argentina, se reunió con víctimas de abusos por parte del clero, entre ellas algunas vinculadas a la disuelta sociedad católica Sodalitium Christianae Vitae. Llamó a responder con una "reparación".

La parte físicamente más exigente del viaje lo llevó en un mismo día desde el desierto de Chiclayo hasta la altura de Cusco, el corazón del Imperio inca, y luego hacia la cálida y húmeda cuenca amazónica.

En Pucallpa, dijo que la destrucción del medio ambiente amenazaba tanto a la selva tropical como a las personas que dependen de ella, y denunció el abandono inaceptable que sufren muchas comunidades indígenas.

"El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente", dijo. "La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres", agregó.

El diagnóstico de cáncer del papa, menos de 18 meses después de iniciado su pontificado, sacudió a la Iglesia católica.

Como si respondiera a los escépticos, León dijo que ni la vejez ni los problemas de salud podían frenar su ímpetu religioso.