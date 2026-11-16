El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebró este domingo el inicio anticipado de las festividades navideñas en su país, después de que miles de personas acudieran al encendido de un gigantesco árbol de Navidad en la capital salvadoreña.

"Los primeros árboles de Navidad están comenzando a iluminarse por todo El Salvador. Quizás un poco temprano, pero la gente está feliz", escribió el mandatario en su cuenta oficial de X, acompañado de imágenes de las celebraciones.

La publicación fue difundida el domingo 15 de noviembre y reproducida por la Secretaría de Prensa de la Presidencia salvadoreña. El medio local La Noticia SV también informó sobre el mensaje del gobernante.

Las declaraciones de Bukele se produjeron después del encendido del tradicional árbol navideño de la plaza Salvador del Mundo, celebrado la noche del sábado 14 de noviembre.

Según el periódico salvadoreño Diario El Mundo, la estructura tiene 56 metros de altura, pesa 25 toneladas y cuenta con más de 500,000 luces. El evento reunió a familias que asistieron a un espectáculo de música, iluminación y fuegos artificiales.

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Celebración que se extenderá hasta enero

La actividad, que comenzó a las 7:00 de la noche, fue organizada por la empresa San Martín, en coordinación con la Alcaldía de San Salvador Centro.

El árbol permanecerá iluminado diariamente desde las 6:00 de la tarde hasta la medianoche, hasta el próximo 6 de enero de 2027. Durante la inauguración participaron la soprano salvadoreña Gracia González y la Orquesta Filarmónica de El Salvador. También se realizó un espectáculo de fuegos artificiales desde cuatro puntos situados alrededor de la plaza, según reportó Diario El Salvador.

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, destacó que la celebración se ha convertido en una tradición para las familias y anunció medidas de seguridad y organización del tránsito para facilitar las visitas.

De acuerdo con la información oficial de la municipalidad, durante la temporada navideña habrá 35 comercios temporales autorizados en las inmediaciones de la plaza.

La alcaldía dispuso, además, la presencia de agentes municipales y el reforzamiento de la videovigilancia en el lugar.

La celebración no representa un adelanto oficial de la Navidad decretado por el Gobierno salvadoreño. Se trata del inicio de las actividades festivas en espacios públicos, entre ellas el encendido del árbol de la plaza Salvador del Mundo, que se realiza desde 2013.

El mandatario aprovechó la celebración para compartir imágenes de los primeros encendidos y destacar el ambiente festivo que comienza a extenderse por el país, cuando todavía falta más de un mes para el 25 de diciembre.