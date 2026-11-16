De policía a líder del narcotráfico: la historia de Miguel Ángel Félix Gallardo, "el Jefe de jefes"

Fotografía que muestra una carroza fúnebre que traslada el cuerpo del narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el 'Jefe de jefes', quien fue reportado muerto este domingo, en Guadalajara (México). ( EFE )

Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara y figura central en el surgimiento de las grandes organizaciones del narcotráfico mexicano, murió el domingo 15 de noviembre de 2026, a los 80 años, tras sufrir una falla orgánica múltiple en un hospital privado de Guadalajara, en el estado de Jalisco.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó su fallecimiento, ocurrido alrededor de las 2:00 p.m. en el Hospital Country 2000, donde permanecía ingresado desde el viernes 13 de noviembre, luego de ser trasladado de emergencia desde el complejo penitenciario de Puente Grande.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/14/foto-en-blanco-y-negro-de-miguel-angel-felix-gallardo-con-cabello-corto-d7c1000e.jpg Foto de archivo de Miguel Ángel Félix Gallardo. (AFP/ ARCHIVO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/14/foto-en-blanco-y-negro-de-miguel-angel-felix-gallardo-con-cabello-corto-d7c1000e.jpg ‹ >

El narcotraficante, conocido como el Jefe de Jefes y El Padrino, había presentado baja oxigenación, desorientación y alteraciones del estado de conciencia, según los informes difundidos por las autoridades mexicanas.

De acuerdo con información médica publicada por el medio mexicano N+, durante su hospitalización presentó una infección pulmonar generalizada y complicaciones respiratorias. Los médicos tuvieron que intubarlo, conectarlo a ventilación mecánica y someterlo a hemodiálisis.

El informe médico citado por ese medio estableció su fallecimiento a la 1:45 p.m. del domingo, por una falla orgánica múltiple.

Su salud se había deteriorado durante los últimos años. Padecía diabetes, hipertensión, problemas respiratorios y dificultades graves de movilidad. También había perdido la visión de un ojo y presentaba una importante discapacidad auditiva.

En 2022, las autoridades mexicanas habían documentado alrededor de 22 padecimientos de salud que requerían atención médica especializada.

De policía a uno de los principales capos de México

Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en Sinaloa, México. Antes de convertirse en narcotraficante fue agente de la Policía Judicial de ese estado y trabajó como escolta de la familia del exgobernador Leopoldo Sánchez Celis.

Durante la década de 1970 se estableció en Guadalajara, donde construyó una organización dedicada al tráfico de drogas junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto.

El grupo se convirtió en una de las principales estructuras criminales de México durante las décadas de 1970 y 1980.

A diferencia de otras organizaciones dedicadas principalmente al cultivo y comercialización de marihuana, el Cártel de Guadalajara estableció relaciones con narcotraficantes colombianos para transportar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.

Sus vínculos con organizaciones sudamericanas, entre ellas el Cártel de Medellín, permitieron ampliar las operaciones del narcotráfico mexicano.

Félix Gallardo utilizó sus relaciones con sectores políticos y policiales para fortalecer la organización. También desarrolló actividades empresariales e inversiones en ranchos, hoteles y compañías.

Su estructura criminal reunió a figuras que posteriormente tendrían un papel importante en el narcotráfico, entre ellas Joaquín El Chapo Guzmán y Héctor Luis El Güero Palma.

Tras la desintegración del Cártel de Guadalajara surgieron organizaciones como los cárteles de Sinaloa, Tijuana y Juárez, que durante las décadas siguientes disputarían el control de las rutas del narcotráfico.

El asesinato del agente de la DEA que precipitó su caída

Uno de los acontecimientos que marcaron su trayectoria fue el secuestro y asesinato, en 1985, del agente estadounidense Enrique Kiki Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

Camarena trabajaba para la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y participaba en investigaciones contra las organizaciones de narcotraficantes que operaban en territorio mexicano.

Su asesinato desencadenó una amplia investigación y aumentó la presión de Estados Unidos sobre las autoridades mexicanas para detener a los responsables.

Félix Gallardo fue arrestado en Guadalajara en abril de 1989. Desde entonces permaneció privado de libertad.

Recibió una condena de 40 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico, el acopio de armas y el cohecho.

Posteriormente, en agosto de 2017, el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco lo declaró penalmente responsable de los homicidios de Camarena y Zavala, por lo que le impuso otros 37 años de cárcel.

El Poder Judicial de la Federación también estableció una reparación del daño de aproximadamente 20.8 millones de pesos mexicanos para los familiares de las víctimas.

El antiguo líder criminal negó públicamente su participación en el asesinato de Camarena e incluso rechazó haber dirigido una organización dedicada al narcotráfico.

Intentó cumplir sus últimos años de condena en su casa

Durante sus últimos años, la defensa de Félix Gallardo presentó recursos judiciales para que pudiera abandonar la prisión y cumplir su condena bajo arresto domiciliario.

Sus abogados argumentaron que su edad y sus múltiples enfermedades dificultaban que recibiera la atención médica necesaria dentro de los centros penitenciarios.

En septiembre de 2022, un juez federal autorizó la prisión domiciliaria respecto de una de sus condenas. Sin embargo, la medida no llegó a ejecutarse debido a impugnaciones de la Fiscalía General de la República y dificultades relacionadas con las condiciones de vigilancia.

Félix Gallardo permaneció encarcelado hasta que las complicaciones de salud obligaron a trasladarlo al hospital donde murió.

Su fallecimiento puso fin a 37 años de reclusión de uno de los hombres que contribuyeron a transformar el narcotráfico mexicano en una actividad criminal organizada a escala internacional