Presidente de Paraguay asegura que jubilados vinculados al banco Ueno cobrarán esta semana

Personas que tenían sus ahorros en el intervenido Ueno bank, protestan frente a la sede del Banco Central de Paraguay exigiendo la devolución de la totalidad de su dinero, este lunes en Asunción (Paraguay). ( EFE/ JUAN PABLO PINO )

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció el lunes medidas para "recuperar la confianza" afectada por el escándalo de Ueno Bank y aseguró que esta semana los jubilados y los aguinaldos esta semana.

El Banco Central intervino el banco digital el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, dejando a cientos de miles de clientes sin acceso a sus depósitos. La crisis precipitó la destitución y encarcelamiento del entonces presidente Santiago Peña.

El 80% de los depositantes ya recuperó la totalidad de sus ahorros, según informó el jueves el Banco Central a la AFP, aunque la mayor parte del dinero depositado seguía pendiente de restitución.

Más de 30,000 jubilados cobrarán su mensualidad

"Nuestra prioridad es garantizar la estabilidad del país, recuperar la confianza y dar respuestas concretas y rápidas", dijo Alliana en conferencia de prensa en el comienzo de su segunda semana al frente del gobierno paraguayo.

A los jubilados del instituto de previsión estatal, unos 32,000 de los cuales cobraban a través de Ueno, Alliana les aseguró que "sus haberes y aguinaldos están garantizados con pagos previstos" para este lunes y martes.

También ofreció a la fiscalía "todos los recursos" para "esclarecer lo ocurrido y asegurar que los responsables tengan consecuencias de sus actos".

Alliana asumió el poder el 6 de noviembre tras la destitución de Peña en un acelerado juicio político por el escándalo bancario. El hasta entonces vicepresidente deberá completar el mandato hasta 2028.

La fiscalía amplió el viernes la imputación contra Peña, al que acusa de encabezar una asociación criminal junto a cinco exdirectivos del Banco Central de Paraguay (BCP) para proteger a Ueno Bank.

El exmandatario, en prisión preventiva, ya estaba imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio. Está acusado de favorecer con fondos públicos y decisiones regulatorias al banco, en cuyo grupo controlador tuvo acciones.

Unos 1.8 millones de ahorristas ya recibieron pagos por aproximadamente 640 millones de dólares del Fondo de Garantía de Depósitos, informó el miércoles el BCP.

Medio centenar de personas protestó este lunes frente al BCP con carteles como "No es quiebra, es robo".

Respecto a los fondos previsionales, Alliana señaló este lunes que se identificaron "activos sanos por aproximadamente 600 millones de dólares con el objetivo de garantizar su devolución".