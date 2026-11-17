La intervención militar salvadoreña en Haití genera debate sobre derechos humanos y seguridad ( EFE/ JONET ST. ÉLOIS )

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió la decisión de mantener reservado el convenio bilateral que ampara el despliegue de tropas salvadoreñas en Haití, al considerar que divulgar información sobre una operación militar podría comprometer su estrategia frente a las pandillas.

El funcionario aseguró que el acuerdo será publicado cuando existan las condiciones diplomáticas para hacerlo, pero insistió en que las autoridades no están obligadas a revelar detalles que puedan beneficiar a los grupos armados.

"Un operativo militar, por su propia naturaleza, no se discute públicamente, no se puede revelar cuáles son las tácticas, las estrategias de las operaciones militares", afirmó durante una conferencia de prensa celebrada el lunes 16 de noviembre en San Salvador.

Ulloa respondió así a un periodista que preguntó dónde y cuándo se había firmado el convenio y qué mecanismos garantizarían el respeto de los derechos humanos durante las operaciones.

"Así que no, no te vamos a decir cuál es ese convenio, no lo vamos a revelar hasta que las condiciones diplomáticas lo permitan para hacerlo público", expresó.

El vicepresidente comparó los reclamos de divulgación con las solicitudes que recibió el Gobierno salvadoreño para publicar las etapas del Plan Control Territorial, aplicado en su país para enfrentar a las estructuras criminales.

Cuestionó que se pretenda conocer información relacionada con una estrategia de seguridad mientras las tropas se encuentran ejecutando operaciones.

También acusó de tener una "agenda oculta" a sectores que, a su juicio, intentan desacreditar la intervención salvadoreña.

Una operación solicitada por Haití

Ulloa reiteró que la presencia de las tropas salvadoreñas responde a acuerdos entre dos gobiernos soberanos y rechazó que constituya una invasión o una ocupación militar.

La misión comenzó después del ataque perpetrado el 18 de octubre contra cuatro aerotécnicos salvadoreños que participaban en la fuerza internacional de seguridad y cuyo paradero continúa sin conocerse.

"El objetivo era ir a rescatar a nuestros compatriotas", explicó el vicepresidente, quien señaló que las operaciones contra las pandillas surgieron de la necesidad de ingresar a territorios controlados por los grupos responsables del ataque.

Durante la búsqueda, las tropas salvadoreñas han participado en enfrentamientos con organizaciones criminales y en la recuperación de instalaciones estratégicas, entre ellas el estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe.

Ulloa aseguró que estas actuaciones se realizan en coordinación con las autoridades haitianas y cuentan con el respaldo institucional de El Salvador.

El despliegue supera los 2,000 militares, según informó Reuters, aunque ambos gobiernos mantienen sin divulgar la cantidad exacta de efectivos y el calendario de la operación.

Haití agradece la intervención

El ministro haitiano de Justicia y Seguridad Pública, Patrick Pélissier, expresó el respaldo de su Gobierno a las operaciones salvadoreñas durante una visita a San Salvador.

El funcionario afirmó que la intervención ha renovado las esperanzas de la población haitiana y contribuido a modificar la situación frente a las pandillas.

También sostuvo que las fuerzas de seguridad haitianas y salvadoreñas trabajan de manera coordinada.

El respaldo a las tropas se hizo visible este martes 17 de noviembre, cuando miles de haitianos salieron a las calles de Puerto Príncipe y otras localidades para manifestar su apoyo al presidente Nayib Bukele y a los militares de su país.

Los manifestantes portaron banderas y pancartas, mientras coreaban consignas favorables a la intervención, según reportó la agencia Associated Press.

Debate sobre los derechos humanos

La decisión de mantener reservado el convenio se produce después de que Amnistía Internacional solicitara a los gobiernos de Haití y El Salvador publicar el acuerdo y explicar los mecanismos de supervisión de las tropas.

La organización también pidió informar sobre las reglas que regulan el uso de la fuerza y los procedimientos para investigar posibles violaciones de derechos humanos.

Ulloa cuestionó que estas preocupaciones hayan adquirido protagonismo después de la llegada de las fuerzas salvadoreñas, pese a los años de asesinatos y secuestros cometidos por las pandillas.

El vicepresidente sostuvo que la intervención responde a una petición del pueblo y del Gobierno haitiano, y defendió el esfuerzo de El Salvador para recuperar a sus ciudadanos y colaborar con la seguridad del país caribeño.

Pélissier, por su parte, aseguró que las fuerzas participantes procuran evitar violaciones de derechos humanos y que las operaciones recientes se han desarrollado sin víctimas civiles reportadas por su Gobierno.

La mayor parte de los militares salvadoreños desplegados recientemente opera fuera de la Fuerza de Supresión de Pandillas autorizada por Naciones Unidas. Por esa razón, no está comprendida en los mecanismos de supervisión establecidos para esa misión.

Aunque el convenio bilateral continúa reservado, Ulloa reiteró que su divulgación dependerá de las condiciones diplomáticas y defendió la legitimidad de una operación acordada con las autoridades haitianas, cuyo objetivo declarado sigue siendo localizar y rescatar a los cuatro salvadoreños desaparecidos.