El papa León XIV perdonó a la persona que le lanzó un rosario y terminó golpeándolo en un ojo durante su última jornada en Perú. El pontífice atribuyó el incidente al entusiasmo de los fieles y hasta encontró motivos para bromear sobre lo ocurrido.

Durante una conferencia de prensa a bordo del avión que lo trasladaba de regreso a Roma, un periodista peruano le pidió disculpas por el episodio registrado el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Lima.

Lejos de expresar molestia, León XIV explicó que la persona simplemente quería entregarle un rosario como muestra de devoción. "Son cosas que uno lleva en el corazón, quizá también en el ojo", respondió entre risas, según las declaraciones recogidas por la prensa internacional.

El pontífice consideró que lo sucedido reflejaba el entusiasmo de los peruanos y su deseo de recibir una bendición.

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El incidente en la Base Aérea Las Palmas

El incidente ocurrió cuando León XIV recorría en el papamóvil las instalaciones de la Base Aérea Las Palmas, donde aproximadamente 1.5 millones de personas se habían congregado para participar en la misa de despedida de su visita al país sudamericano.

Mientras saludaba a la multitud, una persona lanzó un rosario en su dirección. El papa intentó recibirlo, pero el objeto terminó impactándolo cerca de un ojo. Las cámaras captaron el momento en que el pontífice hizo un gesto de dolor y se llevó una mano al rostro. Sin embargo, continuó su recorrido y posteriormente celebró la misa sin que se reportaran lesiones.

Objetos lanzados al papamóvil

Durante sus recorridos públicos, León XIV suele recibir rosarios, peluches, camisetas deportivas y otros objetos que los asistentes lanzan con la intención de entregárselos. El papa ha demostrado habilidad para atraparlos, aunque esta práctica representa una preocupación para sus equipos de seguridad, debido al riesgo de que alguno pueda golpearlo. En esta ocasión, el objeto alcanzó su rostro, pero el pontífice interpretó el gesto como una manifestación de cariño.

Una despedida especial

La visita a Perú tuvo un significado particular para León XIV, quien posee la nacionalidad peruana y vivió durante aproximadamente dos décadas en ese país, donde desarrolló parte de su labor religiosa. El pontífice, nacido en Estados Unidos, llegó a Perú como misionero en 1982 y posteriormente fue obispo de Chiclayo. Su paso por Lima marcó el cierre de una gira sudamericana que también incluyó Uruguay y Argentina, entre el 6 y el 17 de noviembre.