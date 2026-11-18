Fotografía cedida por Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez (i) saludando al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, este miércoles en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas (Venezuela). ( EFE/ PALACIO DE MIRAFLORES )

Venezuela y Estados Unidos reanudaron la cooperación técnico-militar, rota en 2005 por el entonces mandatario Hugo Chávez, con el fin de mejorar la capacitación y el equipamiento de la Fuerza Armada del país suramericano y poder "hacer frente a amenazas comunes", según anunció la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, junto al secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

La decisión marca un giro en las relaciones entre Caracas y Washington, después de más de dos décadas de distanciamiento militar, durante las cuales Venezuela estrechó sus vínculos en materia de defensa con Rusia, China e Irán.

Una visita a Miraflores llena de sorpresas

Hegseth hizo el anuncio tras llegar por sorpresa a Caracas, convirtiéndose en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar el país desde que las fuerzas de Estados Unidos depusieron al presidente Nicolás Maduro.

La televisión estatal venezolana transmitió imágenes de Hegseth y otros altos funcionarios estadounidenses junto a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en el palacio presidencial de Miraflores.

"Esperamos poder llevar esto a la práctica, profundizando nuestra cooperación y nuestra asociación en defensa de maneras que aprovechen la experiencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del Departamento de Guerra", dijo Hegseth en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

Hegseth indicó que el acuerdo busca "garantizar que el pueblo venezolano no sea amenazado por actores extranjeros, narcoterroristas o criminales, y que esté seguro y protegido dentro de sus fronteras soberanas".

La presidenta interina señaló, por su parte, que se trata de una "reanudación de la relación técnico-militar entre ambos países" tras años de tensión en las relaciones.

Según Delcy Rodríguez, el acuerdo busca reforzar la capacitación, el equipamiento operativo y el acceso a nuevas tecnologías para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

"Es muy beneficiosa para nuestros funcionarios militares, de favorecer su equipamiento operativo, de facilitar acceso a nuevas tecnologías", indicó Rodríguez.

Una ruptura de 21 años

La cooperación militar entre Estados Unidos y Venezuela quedó interrumpida en abril de 2005, cuando Hugo Chávez decidió cancelar un programa bilateral de intercambio militar, en medio de las crecientes tensiones con la Administración del entonces presidente estadounidense George W. Bush.

Las relaciones entre ambos países se habían deteriorado considerablemente tras el fallido golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002. El mandatario venezolano acusó a Washington de estar involucrado en su derrocamiento temporal, algo que las autoridades estadounidenses negaron.

En mayo de 2006, Estados Unidos impuso un embargo a la venta de armas y servicios de defensa a Venezuela, alegando la falta de cooperación de Caracas en la lucha internacional contra el terrorismo.

La medida llevó al Gobierno venezolano a buscar nuevos proveedores de armamento y tecnología militar. Entre 2005 y 2009, Venezuela adquirió equipos militares rusos por más de 6,000 millones de dólares, según informes del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos.

Entre esas adquisiciones figuraban 24 aviones de combate Sukhoi Su-30, helicópteros, vehículos blindados, sistemas de defensa antiaérea y fusiles de asalto Kalashnikov.

Chávez justificó entonces la compra de aeronaves rusas por la negativa de Washington a suministrar piezas de repuesto para la flota de cazas F-16 que Venezuela había adquirido en la década de 1980.

De la intervención a la cooperación

La presencia del jefe del Pentágono en Miraflores se produce más de diez meses después de la operación militar estadounidense del 3 de enero, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Desde entonces, Washington ha intensificado sus contactos con las autoridades venezolanas, con visitas de altos funcionarios de la Administración de Donald Trump para abordar asuntos relacionados con la seguridad, el petróleo y la explotación de minerales estratégicos.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, también ha sostenido encuentros con las autoridades venezolanas en el transcurso del año.