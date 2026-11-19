Miembros del Comando de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional de Honduras llegando a la aldea de Vallecillo, en el departamento de Yoro (Honduras), el 18 de noviembre de 2026, tras un incidente violento ocurrido en dicha localidad. ( HONDURAS' SECRETARIAT OF SECURITY / AFP )

Una regidora municipal indígena, su esposo y su hija de tres años figuran entre las 12 personas asesinadas en cuatro ataques armados registrados la madrugada del miércoles en Yorito, departamento de Yoro, Honduras. Las autoridades investigan la posible participación de grupos del crimen organizado.

La funcionaria fue identificada como Delma Yolanda Olvera Pérez, de 46 años, primera regidora municipal y dirigente de la comunidad indígena tolupana. Murió junto a su esposo, Santos Pablo Corea, y su hija en la aldea El Pacayal.

Las otras nueve víctimas fueron asesinadas en la comunidad de Vallecillo, donde hombres armados atacaron dos viviendas y las inmediaciones de un campo de fútbol. En cada uno de esos tres lugares murieron tres personas, según explicó el portavoz policial Edgardo Barahona.

Entre las víctimas identificadas por medios hondureños se encuentran Estela Pérez, de 49 años; Rony Josué Murillo, de 20; Marvin Pérez y Clara Mejía, empleada de la alcaldía. También se reportó la muerte de Lurvin Núñez y su hijo de aproximadamente cinco años.

Piden reforzar seguridad

El balance preliminar incluye cinco mujeres, cuatro hombres y tres menores de edad. La Policía todavía trabaja para confirmar todas las identidades y determinar si los cuatro ataques fueron coordinados.

Publicaciones difundidas en redes sociales y atribuidas al denominado Cártel del Diablo reivindican los asesinatos y contienen amenazas contra presuntos colaboradores de las autoridades. La participación de esa organización sigue bajo investigación.

El presidente hondureño, Nasry Asfura, ordenó reforzar los operativos de seguridad en Yoro. La Policía elevó a cinco millones de lempiras la recompensa por información que permita capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias El Diablo, señalado como presunto dirigente criminal.