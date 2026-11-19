La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 19 de noviembre de 2026. ( EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI )

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, informó este jueves que abordó el reciente restablecimiento de las relaciones diplomáticas con su par peruana, Keiko Fujimori, y que se reunirá nuevamente con con Donald Trump en el G20 de diciembre.

La mandataria izquierdista se reunió con sus homólogos de Perú y Estados Unidos en el marco de la cumbre del foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), que se celebra esta semana en la ciudad china de Shenzhen.

Sheinbaum confirmó en una conferencia de prensa de cierre de su viaje que el miércoles tuvo un breve encuentro con la conservadora Fujimori y el mandatario chileno, el ultraderechista José Antonio Kast.

Presidenta busca restablecer relaciones México-Perú

"Estuvimos reunidos, tuvimos una plática cordial también, estableciendo la buena relación, la recuperación de las relaciones particularmente con Perú", consideró.

Esta es la primera reunión presidencial entre México y Perú desde la crisis diplomática que estalló en noviembre de 2025 tras la decisión de Sheinbaum de conceder asilo a la exjefa de gabinete peruana Betssy Chávez, condenada por conspiración.

A Chávez se le acusa de participar en el intento de disolución del Congreso en 2022 por parte del expresidente Pedro Castillo, también sentenciado a más de 10 años de prisión en una sentencia que el gobierno mexicano considera ilegal.

Las relaciones fueron restablecidas oficialmente en agosto pasado tras la llegada al poder de Fujimori.

"Ella además tiene una relación personal con México (...) y está muy interesada en que hagamos esa cooperación", consideró Sheinbaum este jueves.

La mandataria también comentó la bilateral que mantuvo el miércoles con Trump en el marco de la APEC en Shenzhen. Dijo que avanzaron "mucho" en lo que Washington llama "barreras no arancelarias".

"Prácticamente todo ha sido cumplido, y el interés que tenemos nosotros de reducción de aranceles en vehículos de acero, aluminio y sus derivados", reveló.

Sin dar detalles, Sheinbaum dijo que la cita con Trump se centró en comercio, y que temas como seguridad y migración los llevan en "otra mesa de trabajo".

Finalmente, la mandataria aseguró que Trump le confirmó un segundo encuentro en los márgenes del G20 que se va a realizar a mediados de diciembre en la ciudad estadounidense de Doral, en Florida.

"Quedamos de reunirnos nuevamente en Mar-a-Lago (el complejo turístico propiedad de Trump en esa zona), esperando poder, si es posible, cerrar un acuerdo entre Estados Unidos y México", consideró.