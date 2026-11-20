Hipopotamos que pertenecían al narcotraficante Pablo Escobar en una las fincas que poseía. ( EFE/ARCHIVO )

Primero los sedarán, después los someterán a una anestesia profunda y, finalmente, les administrarán un medicamento que les provocará la muerte. Colombia recurrirá por primera vez a la eutanasia química como parte de una estrategia para controlar la reproducción y expansión de los hipopótamos que introdujo en el país hace más de cuatro décadas el narcotraficante Pablo Escobar.

El Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) anunciaron este miércoles 18 de noviembre el inicio de un plan piloto que contempla el sacrificio de diez ejemplares en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país.

Los animales han sido identificados por el peligro que representan para las comunidades. El proyecto cuenta con una inversión inicial de 500 millones de pesos colombianos y se espera que los procedimientos se realicen durante los próximos cuatro meses.

La decisión abre un nuevo capítulo en una controversia que enfrenta desde hace años a científicos, ambientalistas y defensores de los derechos de los animales, y coloca en el centro del debate un procedimiento utilizado en la medicina veterinaria: la eutanasia química.

¿Qué es la eutanasia química?

La eutanasia química es un procedimiento mediante el cual se induce la muerte de un animal a través de sustancias farmacológicas, procurando evitar el dolor, la angustia y el sufrimiento físico.

A diferencia de los métodos físicos de sacrificio, se utilizan medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central y provocan la pérdida irreversible de la conciencia, seguida del cese de las funciones respiratorias y cardíacas.

En Colombia, el Ministerio de Ambiente ha elaborado un protocolo específico para los hipopótamos, atendiendo a su tamaño, peso, comportamiento y características fisiológicas.

El procedimiento contempla cinco etapas fundamentales:

Localización , captura e inmovilización del animal.

, captura e inmovilización del animal. Inducción de la anestesia general.

de la anestesia general. Administración del medicamento eutanásico.

Confirmación de la muerte por un médico veterinario.

de la por un médico veterinario. Disposición del cadáver bajo estrictas medidas de seguridad ambiental.

La legislación colombiana establece que los métodos empleados en la eutanasia veterinaria deben ser humanitarios, indoloros y farmacológicamente aceptados.

Los riesgos del procedimiento

Aplicar la eutanasia química a un hipopótamo dista mucho de hacerlo a un animal doméstico. Se trata de mamíferos que pueden alcanzar las 3.5 toneladas de peso, tienen un marcado comportamiento territorial y pasan buena parte del día sumergidos en el agua.

Las autoridades deben garantizar tanto la seguridad de los especialistas que intervienen en la operación como la de las comunidades cercanas.

Una vez concluido el procedimiento, los cadáveres serán retirados y enterrados bajo condiciones especiales para impedir que los residuos de los medicamentos contaminen las fuentes de agua o intoxiquen a los animales carroñeros.

La herencia de Escobar

A principios de la década de 1980, Pablo Escobar importó cuatro hipopótamos africanos para el zoológico privado que instaló en su hacienda Nápoles, en Antioquia.

Tras la muerte del narcotraficante, en diciembre de 1993, los animales permanecieron en la propiedad y comenzaron a reproducirse sin control.

La abundancia de agua y vegetación, las condiciones climáticas favorables y la ausencia de depredadores naturales facilitaron su expansión por la cuenca del río Magdalena.

En 2022, el Gobierno colombiano declaró oficialmente al hipopótamo común (Hippopotamus amphibius) como especie exótica invasora.

Las estimaciones actuales sitúan su población entre 250 y 260 ejemplares. Las proyecciones científicas advierten que, sin medidas de control adecuadas, podrían alcanzar el millar en 2035.

Una amenaza ambiental

Los hipopótamos modifican la composición de los ecosistemas acuáticos mediante la acumulación de excrementos, alteran las características del suelo, deterioran la vegetación y pueden desplazar a especies autóctonas.

Entre los animales potencialmente afectados por su expansión figuran los manatíes, las nutrias y otras especies propias de los ecosistemas colombianos.

A los daños ambientales se suman los riesgos para agricultores, pescadores y habitantes de las comunidades ribereñas.

Uno de los ejemplares seleccionados para la eutanasia se encuentra en Puerto Nare, en las inmediaciones de una ruta fluvial utilizada diariamente por 23 estudiantes para llegar a su escuela.

Las alternativas al sacrificio

Durante años, Colombia ha explorado diferentes opciones para contener la expansión de los hipopótamos sin recurrir a su eliminación física.

Entre ellas figuran la esterilización quirúrgica, la castración química, el confinamiento y el traslado a zoológicos y santuarios en otros países.

Sin embargo, los elevados costos, las dificultades logísticas y la capacidad reproductiva de estos mamíferos han limitado la eficacia de las intervenciones.

En abril de 2026, durante el Gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio de Ambiente presentó un plan de choque que incorporó protocolos de eutanasia y contemplaba una inversión de 7,200 millones de pesos colombianos para el manejo de la especie.

El dilema ético

La aplicación de la eutanasia química a animales sanos por razones ambientales plantea una discusión que trasciende las fronteras de Colombia: hasta qué punto es legítimo sacrificar ejemplares de una especie para proteger a otras.

Mientras los defensores de los animales abogan por alternativas no letales, los especialistas en conservación advierten sobre las consecuencias de permitir la proliferación de una especie invasora.

La controversia encierra, además, una paradoja. En África, su hábitat natural, el hipopótamo común está clasificado como una especie vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En Colombia, en cambio, las autoridades buscan reducir su población.

Más de cuatro décadas después de que Escobar introdujera los primeros cuatro ejemplares, Colombia enfrenta las consecuencias ambientales, económicas y de seguridad de aquella decisión.