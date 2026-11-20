Nuevas cárceles en Haití se construirán como parte de la cooperación con El Salvador. ( EFE )

El Gobierno de Haití anunció este viernes un acuerdo con El Salvador para construir tres nuevas cárceles en territorio haitiano, con la participación de una empresa salvadoreña especializada en infraestructura penitenciaria y una compañía local, como parte de la creciente cooperación entre ambos países en materia de seguridad.

El anuncio fue realizado por el ministro haitiano de Justicia y Seguridad Pública, Patrick Pélissier, después de una visita oficial a El Salvador, donde recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad construida durante el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Pélissier informó que la construcción de la primera cárcel comenzará próximamente, por instrucciones del primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, quien ha solicitado acelerar el proyecto.

Sin embargo, las autoridades no precisaron dónde estarán ubicadas las tres prisiones, cuánto costarán, cómo serán financiadas ni si El Salvador tendrá alguna responsabilidad en su administración.

Tampoco se han identificado públicamente las empresas que participarán en las obras.

El ministro haitiano elogió el funcionamiento del Cecot, una de las instalaciones más representativas de la política de seguridad de Bukele, aunque no aclaró si las nuevas cárceles reproducirán el modelo penitenciario salvadoreño.

Cooperación policial y judicial

La construcción de las prisiones forma parte de una cooperación más amplia entre Haití y El Salvador, que también contempla capacitación de policías y magistrados, fortalecimiento de las investigaciones criminales y acceso a tecnologías de seguridad.

Durante su visita, Pélissier se reunió con el ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, para conocer las estrategias aplicadas contra las pandillas en el país centroamericano.

El Ministerio de Seguridad de El Salvador confirmó el encuentro y la visita al Cecot, realizada el pasado 18 de noviembre.

La colaboración entre ambos gobiernos se ha intensificado desde octubre, cuando Bukele ordenó el despliegue de más de 2,000 militares salvadoreños en Haití, después de la desaparición de cuatro especialistas de su país que participaban en operaciones de seguridad.

El contingente desarrolla operaciones contra las organizaciones armadas que controlan amplias zonas de Puerto Príncipe y otras regiones haitianas.

La misión salvadoreña opera bajo un acuerdo bilateral con Haití y no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas respaldada por Naciones Unidas.

Este viernes, las Fuerzas Armadas salvadoreñas también informaron que tres de sus militares murieron mientras manipulaban explosivos en Haití, según un reporte actualizado de Reuters. Uno de los soldados falleció mientras recibía atención médica en República Dominicana.