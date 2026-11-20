Fotografía de archivo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ( EFE )

Con tropas desplegadas en Haití, acuerdos de seguridad en América Latina y una estrecha relación con Donald Trump, el presidente salvadoreño aspira a gobernar hasta 2033.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió este jueves su candidatura para buscar un tercer mandato consecutivo, después de un año en el que amplió su presencia internacional mediante operaciones militares en Haití, acuerdos de seguridad con otros países latinoamericanos y una mayor cooperación con Estados Unidos.

Bukele, de 45 años, presentó su documentación ante el Tribunal Supremo Electoral junto al vicepresidente Félix Ulloa, con quien aspira a ganar las elecciones del 28 de febrero de 2027. Ambos representan al partido Nuevas Ideas, que controla 54 de los 60 escaños de la Asamblea Legislativa.

El mandatario parte como favorito. Según Reuters, distintas encuestas le atribuyen entre el 55 % y el 70 % de apoyo electoral, mientras los principales partidos opositores registran porcentajes de un solo dígito.

Pero esta campaña encuentra a Bukele en una posición distinta a la de sus anteriores procesos electorales. El presidente que construyó su popularidad mediante una ofensiva contra las pandillas dentro de El Salvador ha comenzado a proyectar su política de seguridad fuera de las fronteras nacionales.

Haití, su mayor apuesta internacional

El cambio más significativo se produjo en octubre, cuando Bukele ordenó desplegar más de 2,000 militares salvadoreños en Haití tras la desaparición de cuatro integrantes de su país que participaban en una fuerza internacional de seguridad.

Los militares enviados posteriormente operan bajo un acuerdo bilateral con el Gobierno haitiano, al margen de la estructura de mando de la misión multinacional respaldada por Naciones Unidas.

El despliegue representa una de las intervenciones militares más importantes de El Salvador fuera de su territorio y ha convertido a Bukele en un protagonista directo de la lucha contra las bandas armadas haitianas.

La operación también ha tenido repercusiones políticas. El 17 de noviembre, miles de haitianos se manifestaron en Puerto Príncipe y otras ciudades para expresar su respaldo a Bukele y a los soldados salvadoreños.

Ese mismo día, el Gobierno haitiano aprobó formalmente un acuerdo de cooperación con El Salvador, aunque sus condiciones no se han divulgado íntegramente.

La intervención tiene especial relevancia para República Dominicana, que comparte frontera con Haití y enfrenta las consecuencias de la crisis de seguridad de su vecino.

Sin embargo, especialistas consultados por Reuters han advertido que las operaciones militares de gran impacto, sin una estrategia sostenida, podrían agravar el conflicto.

Su modelo de seguridad gana espacio en América Latina

La proyección internacional de Bukele también se ha manifestado en el interés de otros gobiernos por adoptar medidas de su política penitenciaria.

En enero de 2026, el mandatario participó junto al entonces presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, en el inicio de la construcción de una prisión de máxima seguridad inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), uno de los principales símbolos de su Gobierno.

El proyecto costarricense, que cuenta con asistencia técnica salvadoreña, tendrá capacidad para 5,100 internos.

El 29 de octubre, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, visitó El Salvador para conocer su experiencia contra la delincuencia organizada. Ambos mandatarios suscribieron un acuerdo de cooperación que incluye seguridad, salud, infraestructura, educación y economía.

El modelo salvadoreño también ha encontrado seguidores entre dirigentes políticos de Brasil, donde candidatos han planteado adaptar sus políticas penitenciarias y de combate al crimen organizado.

La alianza con Donald Trump

Otro componente de su proyección internacional es su relación con el presidente estadounidense Donald Trump.

En abril de 2025, Bukele fue recibido en la Casa Blanca, donde ambos gobiernos reforzaron su cooperación migratoria y de seguridad.

La relación incluye un acuerdo para recibir en cárceles salvadoreñas a personas deportadas desde Estados Unidos, una medida que ha generado controversias por denuncias sobre detenciones arbitrarias y vulneraciones de derechos.

Durante 2026, el vínculo político continuó. Bukele asistió en febrero al Desayuno Nacional de Oración en Washington, donde Trump elogió públicamente al mandatario salvadoreño.

La cooperación ha colocado a El Salvador dentro de decisiones de la política migratoria estadounidense, aunque también ha provocado cuestionamientos de legisladores y organizaciones defensoras de derechos humanos.