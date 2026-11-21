Esta imagen, facilitada por la Secretaría de la Defensa Nacional de México, muestra a Fausto Isidro Meza, alias «Chapo Isidro», tras su detención durante una operación militar en Guasave, en el estado de Sinaloa, México, el 20 de noviembre de 2026. ( AFP )

Las autoridades mexicanas informaron este sábado la detención de uno de los capos más buscados por Estados Unidos, lo que desató una ola de violencia por parte de su cartel que sembró el terror con balaceras y bloqueos de carreteras con vehículos quemados.

El capo Fausto Isidro Meza, alias "Chapo Isidro", uno de los 10 fugitivos buscados por el FBI, fue detenido el viernes por la noche gracias a inteligencia estadounidense y a la colaboración de dos cabecillas de su grupo criminal en Sinaloa, estado azotado por la violencia.

El "Chapo Isidro" era cabecilla de la banda criminal de los Beltrán Leyva y aliado de una de las facciones en disputa del poderoso cartel de Sinaloa, detallaron las autoridades.

Los intercambios de disparos

Su captura desató una violenta respuesta de su cartel. Durante la madrugada, miembros del clan Beltrán Leyva provocaron el pánico entre la población de Guasave y cuatro municipios cercanos. El ruido de las balaceras se mezclaron con el de los helicópteros militares, que intercambiaron disparos con los criminales.

Un partido profesional de beisbol fue suspendido tras ser interrumpido por los disparos. "¡Agánchense, agánchense!", gritaban desde las tribunas en medio de la corredera.

Lo mismo ocurrió en las calles, la gente buscaba refugio en comercios que rápido cerraron sus puertas. En un video en redes sociales podía percibirse el trazo luminoso de ráfagas de alto calibre.

La prensa regional difundió imágenes de personas que pasaron la noche en supermercados, escuelas y gimnasios, que abandonaron durante la madrugada al cesar los enfrentamientos.

"Las fuerzas de seguridad, en coordinación con las distintas autoridades, están activas para restablecer la seguridad y movilidad segura, generando así las condiciones para que puedan regresar a sus hogares y reunirse con sus familias", escribió pasada la medianoche en X la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez.

"Entendemos y abrazamos a las personas y familias que viven la zozobra, angustia y preocupación que esto genera", añadió.

El "Chapo Isidro" es descrito por el sitio especializado en narcotráfico Insight Crime como jefe regional de "bajo perfil" que operaba en dos municipios de Sinaloa y con conexiones en la ruta de la droga en el Pacífico.

"Cooperación bilateral"

Las carreteras afectadas por los bloqueos amanecieron con restos de vehículos incendiados, los servicios de transporte estaban suspendidos y se cancelaron distintos eventos, según reportes oficiales.

Hasta la mañana de este sábado las autoridades no han reportado víctimas por la refriega.

En Culiacán, la capital estatal, se reportaron bloqueos carreteros en los suburbios, ante lo cual fueron desplegados cientos de militares.

"Capo Isidro" era buscado en México por delincuencia organizada, mientras que Estados Unidos pedía su extradición por narcotráfico.

Según la ficha del FBI, Meza es acusado de traficar al menos una tonelada de distintas drogas como metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana, y de portación de armas.

"La operación fue resultado de trabajos de inteligencia y de la cooperación bilateral con Estados Unidos", informo de su lado en X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

La captura se produce además en momentos en que Estados Unidos presiona a México para que detenga tanto el paso de migrantes indocumentados como el tráfico de drogas.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se reunió el miércoles pasado con su par estadounidense, Donald Trump, al margen de la cumbre de la APEC celebrada en la ciudad china de Shenzhen.

Interrogado sobre este encuentro, Trump sostuvo que le insistió a Sheinbaum que "los carteles están controlando México" y que Washington no lo puede permitir.

Desde que asumió la presidencia en 2024, la dirigente izquierdista ha multiplicado las operaciones antidrogas y ha entregado a Estados Unidos a 92 capos y operadores del narcotráfico.