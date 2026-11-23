Familias de militares salvadoreños fallecidos en Haití recibirán un millón dólares según anuncio de Nayib Bukele. ( ARCHIVO/ AGENCIAS. )

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la creación de un fondo de un millón de dólares para las familias de los tres militares salvadoreños fallecidos en una explosión accidental en Haití. El mandatario también reveló episodios en los que los soldados arriesgaron sus vidas para salvar a sus compañeros durante operaciones militares.

En un mensaje publicado la noche del domingo 22 de noviembre, Bukele informó que cada familia recibirá 200,000 dólares de manera inmediata, mientras que los 400,000 dólares restantes se destinarán a garantizarles ingresos mensuales.

"He creado un fondo de un millón de dólares para estas tres familias. 200,000 dólares que serán entregados inmediatamente a cada una de ellas, y el resto para garantizarles un ingreso mensual", escribió.

Los recursos serán adicionales a las prestaciones legales correspondientes a los familiares, aunque el mandatario no precisó su procedencia ni durante cuánto tiempo se efectuarán los pagos.

Los fallecidos fueron identificados como el teniente Cristian Daniel Palacios Santos y los cabos Emerson Alexander Zepeda Zelada y Wilber Manuel Serrano Medina.

Bukele aseguró que conoció personalmente la valentía del teniente Palacios Santos durante un operativo en el que, según relató, varios contratistas privados abandonaron sus posiciones en un momento crítico.

Actos de valentía

El oficial asumió el control de la situación y consiguió salvar varias vidas, incluidas las de sus compañeros.

"Recuerdo que en ese momento pensé: 'Este muchacho llegará lejos. Tiene todo el temple y la capacidad de un líder'. Jamás imaginé que, poco tiempo después, estaría entre los fallecidos en un accidente", expresó.

El mandatario también relató una experiencia protagonizada por los cabos Zepeda Zelada y Serrano Medina durante unas pruebas militares en El Salvador.

Según explicó, una granada quedó atrapada en un dron cuya batería estaba a punto de agotarse, sin posibilidad de dirigirlo hacia una zona segura.

Serrano Medina sostuvo el aparato a aproximadamente un metro y medio del suelo mientras Zepeda Zelada desactivaba manualmente el explosivo.

"Sabían perfectamente el inmenso riesgo que estaban corriendo, pero aun así decidieron actuar para proteger a los demás. Y lo lograron", afirmó Bukele.

Los tres militares murieron tras una explosión ocurrida el viernes 20 de noviembre, cuando manipulaban material explosivo en un campamento en Haití.

Dos fallecieron inicialmente y otros dos resultaron heridos. Uno de los lesionados fue evacuado hacia República Dominicana, donde murió mientras recibía atención médica. El cuarto sobrevivió.

Los soldados participaban en la búsqueda de cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre, después de un ataque de pandillas en Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe.

El Salvador ha desplegado más de 2,000 militares en Haití para participar en la búsqueda y desarrollar operaciones contra los grupos armados.

Bukele aseguró que cualquier integrante del contingente que desee regresar a El Salvador podrá hacerlo sin represalias y que otros efectivos se han ofrecido para sustituirlos.

República Dominicana ha servido como punto de apoyo médico y logístico para las fuerzas extranjeras desplegadas en Haití.

Las autoridades salvadoreñas todavía no han explicado las circunstancias técnicas que provocaron la explosión en la que murieron los tres militares.