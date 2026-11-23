Afiche publicado por el FBI muestra a Fausto Isidro Meza, alias "Chapo Isidro", quien era uno de los 10 fugitivos más buscados por la agencia estadounidense. ( TOMADA DE LA WEB DEL FBI )

Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", pasó de ser un pequeño traficante de drogas y comerciante de chatarra a dirigir una poderosa organización criminal vinculada al Cártel de Sinaloa. Después de permanecer prófugo durante más de una década, fue capturado el viernes 20 de noviembre en México, durante un operativo militar que dejó 20 muertos.

La detención ocurrió en el municipio de Guasave, Sinaloa, donde 361 militares mexicanos, apoyados por 14 aeronaves, participaron en la denominada Operación Centella, preparada tras tres meses de labores de inteligencia y cooperación con Estados Unidos.

El secretario de Defensa mexicano, Ricardo Trevilla Trejo, explicó este lunes que las fuerzas especiales llegaron alrededor de las 7:50 de la noche al inmueble donde se encontraba el narcotraficante y establecieron un cerco para impedir su escape.

Después de su detención, integrantes de la organización criminal intentaron rescatarlo mediante ataques contra las fuerzas de seguridad y bloqueos de carreteras.

Los enfrentamientos dejaron 16 presuntos delincuentes muertos y cuatro militares fallecidos. Las autoridades también retiraron 21 bloqueos y 50 vehículos utilizados por los atacantes.

El operativo incluyó helicópteros Black Hawk, un Cougar y otras aeronaves de apoyo, así como unidades especiales del Ejército y la Guardia Nacional.

Meza Flores fue trasladado inicialmente a Culiacán y posteriormente a Ciudad de México, donde quedó a disposición de la Fiscalía General de la República.

Junto a él fueron detenidos otros integrantes de su organización, entre ellos Germán Rolando Gálvez Meza, alias "El Serafín", identificado como uno de sus principales colaboradores.

¿Quién es el Chapo Isidro?

Meza Flores tiene 44 años y es originario del estado de Sonora. Su trayectoria criminal se remonta a más de dos décadas, cuando comenzó a ganar influencia dentro de las redes del narcotráfico que operaban en el noroeste de México.

De acuerdo con Associated Press y las autoridades estadounidenses, comenzó como traficante de pequeña escala y comerciante de chatarra, antes de convertirse en uno de los principales dirigentes de la organización de los hermanos Beltrán Leyva.

Esta estructura se separó del Cártel de Sinaloa en 2008, provocando una disputa violenta por el control de las rutas del narcotráfico.

Con el tiempo, Meza Flores consolidó su propia organización, conocida como Los Mazatlecos o grupo Meza Flores, que las autoridades vinculan con secuestros, extorsiones, torturas y asesinatos.

También estableció vínculos con Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa que mantiene una disputa por el control territorial de ese estado mexicano.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, su organización controlaba rutas de transporte de drogas y laboratorios clandestinos en Guasave, Los Mochis y zonas montañosas de Sinaloa.

Las autoridades le atribuyen el envío de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetaminas, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos.

Su nombre figuraba desde febrero de 2025 entre los diez fugitivos más buscados por el FBI, que ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera capturarlo o condenarlo.

La justicia estadounidense lo acusa de narcotráfico, lavado de dinero, delitos relacionados con armas y narcoterrorismo. Una acusación ampliada presentada en septiembre de 2026 contempla cargos por dirigir una organización criminal y proporcionar apoyo material a una organización terrorista.

De ser declarado culpable de los cargos más graves, podría enfrentar cadena perpetua obligatoria o la pena de muerte en Estados Unidos.

Tras su captura, el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, confirmó este lunes que existe una solicitud estadounidense de extradición.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que Estados Unidos proporcionó información de inteligencia para localizar al narcotraficante, pero que la operación fue ejecutada exclusivamente por fuerzas mexicanas.

Las autoridades todavía no han anunciado si aceptarán la solicitud de extradición.