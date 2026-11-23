El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. ( EFE )

El presidente de Colombia, Abelardo de la Esperilla, advirtió este lunes que su Gobierno perseguirá a las organizaciones dedicadas al narcotráfico más allá de las fronteras de su país, al destacar los resultados de la Operación Rompeolas, ejecutada en República Dominicana y que permitió la captura de 22 personas vinculadas a una presunta red internacional de tráfico de drogas.

"¡No hay frontera que los proteja, vamos a cazarlos donde estén!", escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X, al informar sobre la cooperación entre la Armada Nacional de Colombia y las autoridades dominicanas.

De la Esperilla aseguró que la intervención permitió afectar las finanzas y la capacidad operativa de una organización que presuntamente transportaba cocaína desde La Guajira, en Colombia, hacia República Dominicana y Puerto Rico, con destinos finales en Estados Unidos y Europa.

"¡Les dimos donde más les duele, sus finanzas, logística y toda su infraestructura criminal!", expresó el jefe de Estado, quien calificó a la estructura como una organización narcoterrorista.

El mandatario sostuvo que su Gobierno mantendrá la persecución internacional de estas estructuras criminales. "No importa en qué país se escondan ni cuántas fronteras crucen, vamos a perseguirlas y destruirlas. ¡No habrá refugio para quienes envenenan al mundo!", manifestó.

Según el balance difundido por De la Esperilla, las autoridades ocuparon 45 vehículos, diez armas de fuego, 28 celulares y equipos electrónicos, así como 26 joyas y prendas de valor. También fueron incautados 105,002 dólares y 2,327,000 pesos dominicanos en efectivo.

Sobre el operativo

La Operación Rompeolas fue ejecutada el jueves 19 de noviembre por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mediante 65 allanamientos simultáneos en La Altagracia, El Seibo, Duarte, el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

¡NO HAY FRONTERA QUE LOS PROTEJA, VAMOS A CAZARLOS DONDE ESTÉN! En una operación conjunta de nuestra Armada Nacional con las autoridades dominicanas, fueron capturados 22 integrantes de una organización narcoterrorista que movilizaba cocaína desde La Guajira hacia República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. ¡Les dimos donde más les duele, susfinanzas, logística y toda su infraestructura criminal! EL RESULTADO ES CONTUNDENTE: * 22 capturados. * 10 armas de fuego incautadas. * 45 vehículos ocupados. * 28 celulares y equipos electrónicos. * 26 joyas y prendas de valor. * 105.002 dólares y 2.327.000 pesos dominicanos en efectivo. No importa en qué país se escondan ni cuántas fronteras crucen, vamos a perseguirlas y destruirlos. ¡No habrá refugio para quienes envenenan al mundo! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 23, 2026

En los procedimientos participaron más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y de la Policía Nacional.

Las investigaciones dominicanas señalan que la organización utilizaba principalmente los municipios de Higüey y Miches para recibir, almacenar y transportar los cargamentos de drogas mediante lanchas rápidas y embarcaciones de recreo.

Como parte de la cooperación internacional, las autoridades colombianas también detuvieron en Cali al dominicano César Augusto Rodríguez Severino, alias Dondy, requerido por la justicia dominicana por su presunta vinculación con la estructura criminal.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra los 22 imputados detenidos en República Dominicana y que el proceso sea declarado complejo. La audiencia para conocer las medidas de coerción fue fijada para este lunes en el Juzgado de Atención Permanente de La Altagracia.