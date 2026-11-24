Personas sacan sus pertenencias de una vivienda afectada por un ataque con drones este lunes, en Cúcuta (Colombia). Al menos 60 viviendas resultaron dañadas, dos de ellas totalmente destruidas, y tres personas fueron heridas -entre ellas un bebé de 18 meses- en un ataque con drones contra una instalación de la Policía en Cúcuta, en el noreste de Colombia. ( EFE/ MARIO CAICEDO )

Colombia llega este martes al décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) bajo el impacto de un atentado contra la sede de la Gobernación del departamento del Meta, en Villavicencio, que dejó al menos 23 heridos, entre ellos una menor de edad, y provocó graves daños materiales.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció su desplazamiento a la ciudad para abordar la situación de seguridad y descartó cualquier posibilidad de diálogo con las organizaciones que recurren a la violencia.

La Secretaría de Salud del Meta confirmó el balance de lesionados, sin que hasta el momento se hayan reportado fallecidos, según informó la agencia EFE.

Una ciudad estremecida

Las imágenes difundidas por medios colombianos muestran fachadas destruidas, techos levantados, ventanas rotas y calles cubiertas de escombros.

Un conocido restaurante quedó completamente destruido, mientras las autoridades evalúan la magnitud de los daños en los edificios públicos y privados afectados.

Los hospitales de Villavicencio activaron sus protocolos de emergencia para atender a las víctimas, mientras unidades de la Policía Militar y organismos de inteligencia se movilizaron para garantizar la seguridad y establecer responsabilidades.

El alcalde Alexander Baquero informó a Noticias Caracol que más de 85 predios sufrieron daños, aunque estimó que la cifra podría alcanzar las 500 propiedades si se contabilizan las unidades individuales de los edificios afectados.

Entre los inmuebles perjudicados figuran la catedral Nuestra Señora del Carmen, la casa parroquial y el restaurante El Samán, además de viviendas y establecimientos comerciales.

Recompensa millonaria

La Alcaldía de Villavicencio y la Gobernación del Meta anunciaron una recompensa de hasta 150 millones de pesos colombianos por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado.

El Periódico del Meta, medio local, informó que ambas administraciones coordinan con el Gobierno nacional y los organismos de seguridad las labores de atención a los damnificados y el restablecimiento del orden público.

La gobernadora Rafaela Cortés adelantó en una entrevista con Noticias RCN que también se estudian ayudas económicas para los comerciantes perjudicados.

Parte del centro de Villavicencio permanecerá cerrado durante varios días para facilitar la retirada de escombros y la inspección de las edificaciones.

Tras las disidencias

Las primeras hipótesis de los investigadores apuntan a alias Antonio Medina, cabecilla de los frentes 28 y 39 de las disidencias de las FARC, pertenecientes al Bloque Amazonas, según reportó Caracol Radio, citado por EFE.

Franklin Olivos, alto consejero de Seguridad del Meta, atribuyó preliminarmente el atentado al frente 39 y vinculó a esa estructura con otro episodio violento registrado recientemente en el peaje de Pipiral.

Por su parte, la gobernadora declaró a Noticias RCN que las sospechas recaen sobre agrupaciones bajo el mando de alias Iván Mordisco y que la agresión podría estar relacionada con las recientes operaciones militares en el sur del departamento.

Condena general

De la Espriella calificó a los perpetradores de "miserables y cobardes" y atribuyó lo ocurrido a la presión que ejerce la Fuerza Pública sobre las organizaciones criminales desde su llegada a la Presidencia.

"Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado", expresó el mandatario.

El ministro de Defensa, Jorge Mora, advirtió que el Estado no cederá ante las amenazas ni permitirá que la violencia determine el rumbo del país.

En términos similares se pronunció el presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien reclamó firmeza institucional frente a los grupos armados.

La defensora del pueblo, Iris Marín, enmarcó el atentado en una sucesión de hechos violentos que han afectado a diferentes regiones colombianas durante los últimos días.

"Inadmisible y doloroso. ¿Hasta dónde quieren llevarnos? Causar miedo es fácil. Construir, reconstruir, eso es de valientes", manifestó.

Diez años después

El atentado coincide con una fecha significativa para Colombia: el 24 de noviembre de 2016, el entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC firmaron en el Teatro Colón de Bogotá el acuerdo definitivo para poner fin a más de medio siglo de confrontación entre el Estado y esa guerrilla.

Una década después, aunque el pacto permitió la desmovilización de miles de combatientes, la persistencia de las disidencias, las disputas territoriales y las economías ilícitas mantienen abiertos numerosos focos de violencia.

El ataque contra una sede gubernamental en una capital departamental vuelve a situar la seguridad en el centro del debate nacional, ahora bajo una administración que ha descartado las negociaciones con las organizaciones que identifica como narcoterroristas.