Integrantes del Ejército de México y de la Guardia Nacional participan en el operativo de traslado al penal del Altiplano de Fausto Isidro Meza Flores 'El Chapó Isidro', presunto líder del cartel de Los Beltran Leyva, este lunes, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México (México). ( EFE/ FELIPE GUTIÉRREZ )

México anunció el martes que el capo del narcotráfico "Chapo Isidro", capturado el pasado viernes y quien figura en la lista de los delincuentes más buscados por el FBI, será juzgado en el país antes de tratar un pedido de extradición a Estados Unidos, informó la fiscal general.

Fausto Isidro Meza, el líder de la banda de los Beltrán Leyva, fue detenido en un operativo que contó con apoyo de la inteligencia de Estados Unidos, que mantiene una solicitud de extradición vigente y ofrece por él una recompensa de cinco millones de dólares.

La extradición sin decisión definitiva

"Por el momento, va a ser juzgado aquí en el país", declaró la fiscal Ernestina Godoy, en una rueda de prensa en la Cámara de Diputados, la tarde del lunes.

La fiscal evitó responder directamente a preguntas sobre si la extradición ha quedado definitivamente desechada e insistió en que será procesado en México.

"Vamos a respetar el debido proceso y lo vamos a juzgar aquí en el país", agregó.

Godoy detalló que el delincuente, recluido en un penal de alta seguridad del centro del país, afronta una primera audiencia judicial en la que se definirán los delitos que se le imputarán y el inicio de su juicio.

México es sacudido por una ola de violencia ligada al narcotráfico en medio de la cual han sido detenidos numerosos jefes criminales.

Esta ofensiva contra el crimen organizado ocurre bajo la presión del presidente estadounidense Donald Trump y ha desembocado en la captura de jefes de cárteles y la entrega a ese país de 92 criminales de alto perfil, sin necesidad de un juicio de extradición.