El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante la inscripción de su candidatura para competir por un tercer período consecutivo al frente del Ejecutivo, en las elecciones generales 2027, este jueves en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en San Salvador (El Salvador). ( EFE/ RODRIGO SURA )

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rechazó este martes las etiquetas de izquierda y derecha al responder al filósofo esloveno Slavoj Žižek, quien propuso la necesidad de un "Bukele de izquierda", aunque condenó los métodos empleados contra las pandillas.

"No soy ni de izquierda ni de derecha. Estoy por encima de esas etiquetas", escribió el mandatario en X. "Soy un hombre de Dios. Sus pequeñas etiquetas políticas no pueden encadenarme", añadió.

Žižek hizo sus declaraciones en una entrevista concedida a la periodista Margarida David Cardoso para el diario portugués Público, publicada el 18 de noviembre.

La entrevista giró alrededor de su libro Fascismos liberales, publicado en Portugal por Penguin en 2026, y de su diagnóstico sobre el capitalismo y el segundo mandato de Donald Trump.

Amenazas globales

El filósofo advirtió sobre tres amenazas: la crisis climática, la inteligencia artificial y una posible guerra de alcance mundial. Considera que estos desafíos requieren una autoridad internacional fuerte y que la democracia local y la búsqueda de consensos son insuficientes.

En ese contexto, mencionó a Bukele: dijo que casi lo admira por reducir drásticamente la delincuencia e imponer orden, pese a considerar "brutales" e "inaceptables" los encarcelamientos masivos.

Preguntado si reclamaba un dictador, Žižek planteó la posibilidad de un "dictador democrático", capaz de tomar decisiones impopulares, y distinguió entre autoridad moral y autoritarismo.

Bukele, quien comenzó su carrera en el izquierdista FMLN y luego creó Nuevas Ideas, ya había rechazado esa clasificación ideológica en una entrevista con Time en 2024.