La precariedad se evidencia en las calles destruidas y la ausencia de turistas, una de las principales fuentes de ingresos. ( EFE )

La esperanza de vida disminuyó por primera vez en casi 80 años en Cuba, con una caída que supera los cuatro años entre 2020 y 2025, indicó este martes en La Habana el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La isla de casi 9.5 millones de habitantes atraviesa desde hace tiempo por una severa crisis económica que se profundizó con el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos a comienzos de este año.

También la mortalidad infantil se ha multiplicado

"La mortalidad ha aumentado y la esperanza de vida en Cuba ha disminuido por primera vez desde que se empezaron a llevar los registros en 1950, y ha pasado de 78.8 años en 2020 a 74.4 años en 2025", señaló el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa.

El sistema sanitario de Cuba, reconocido internacionalmente, fue por décadas uno de los principales logros del gobierno comunista, pero ahora "está transitando por una situación difícil y crítica", agregó Ghebreyesus, al término de una visita de tres días a la isla.

Según el director de la OMS, la tasa de mortalidad infantil "se ha más que duplicado", al pasar de 4 muertes por cada 1,000 nacidos en 2020 a 9.9 en 2025.

Asimismo, la mortalidad materna pasó de 37.4 por 1,000 nacidos en 2019 a 44.1 en 2025.

"La tasa de supervivencia del cáncer pediátrico ha disminuido del 85% a un 65% a raíz del comienzo del bloqueo energético" estadounidense, añadió.