Foto de archivo de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. ( EFE )

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó el miércoles su indignación por la decisión de Estados Unidos de imponer nuevos aranceles a las importaciones de aviones y azúcar brasileños.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso aranceles adicionales a productos de Brasil, por la supuesta falta de medidas de Brasilia para abordar las preocupaciones comerciales de Washington.

"La decisión unilateral de la USTR constituye una acción inaceptable dentro del proceso de negociación bilateral en curso", dijo la presidencia en un comunicado.

"Brasil no cederá ante este tipo de amenaza", agregó.

Negociaciones con EE. UU.

Brasilia denunció que la medida busca "presionar" al gobierno para que modifique regulaciones sobre el popular sistema de pagos instantáneos PIX y el comercio digital, entre otros puntos.

El gobierno de Lula recordó que lleva más de un año negociando "de buena fe" con Washington y que Lula y su homólogo Donald Trump acordaron crear un grupo de trabajo sobre temas comerciales.

Sin embargo, los términos de un posible acuerdo que Washington se había comprometido a remitir "no fueron enviados", pese a los reiterados reclamos de Brasil, apuntó el comunicado.

Brasil dijo que seguirá buscando "una salida negociada", aunque no descartó acciones ante la Organización Mundial del Comercio y "medidas de reciprocidad" frente a la aplicación "ilegal e injusta" de aranceles.