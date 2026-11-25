La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus seguidores a su llegada para pronunciar un discurso en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, el 25 de noviembre de 2026. ( MAXWELL BRICENO / AFP )

La líder opositora venezolana y premio nobel de la paz, María Corina Machado, fue recibida el miércoles en la principal universidad del país con gritos de "libertad" por miles de estudiantes, constataron periodistas de AFP, en el primer acto público tras su regreso hace un mes a Venezuela.

Los estudiantes mostraron una gran pancarta en la que se leía: "Que la juventud decida el país que quiere". La oposición está aumentando la presión sobre el gobierno interino para que organice elecciones libres el año que viene.

Al inicio del evento los jóvenes le preguntaron sobre los temas que les interesan de la agenda nacional. Su plan para las universidades, su proyecto económico y si habrá libertad y mecanismos de reparación, justicia y libertad para los presos políticos.

Leonardo Álvarez, un estudiante de historia de 21 años, dijo a AFP: "Nuestra universidad ha sufrido represión por parte de las fuerzas del Estado, nuestros líderes estudiantiles han sido perseguidos".

Álvarez pidió a Machado les hable "con la verdad de qué va a suceder con las universidades venezolanas en la transición".

Antes de su llegada, los estudiantes que llenaban un auditorio de la universidad cantaron: "¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad!".

Consulta nacional con apoyo de plataforma digital

La líder opositora, que regresó tras un exilio de 10 meses, ha convocado este jueves una gran consulta nacional con asambleas vecinales, cuyas conclusiones se sumarán en la plataforma digital Punto de Acuerdo para construir consenso en los grandes temas nacionales.

Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina en enero tras la caída de Nicolás Maduro, un mandato que transcurre bajo fuertes presiones de Washington.

Machado y su partido han pedido elecciones en 2027, después de denunciar como fraudulentos los comicios presidenciales de julio de 2024, en los que Maduro se adjudicó el triunfo.

Rodríguez prometió que habrá elecciones, pero no ha adelantado una fecha.