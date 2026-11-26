Imagen ilustrativa del presidente argentino Javier Milei y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. ( RFI )

Brasil decidió excluir al presidente de Argentina, Javier Milei, de la lista de invitados a la posesión del mandatario reelecto Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este jueves una fuente del gobierno brasileño a periodistas.

Milei no ha reconocido la victoria de Lula en las elecciones de octubre frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022) y muy cercano al líder argentino.

También ha cuestionado la transparencia del sistema electoral brasileño y lanzado varios insultos personales contra el mandatario brasileño, lo que ha deteriorado la relación entre las dos mayores economías sudamericanas.

Insultos y tensiones

En agosto, el ultraliberal Milei viajó a Brasil para el lanzamiento de la campaña de Flávio Bolsonaro. Durante su discurso llamó a Lula "ladrón" y "presidiario", en alusión al periodo en que el presidente brasileño estuvo encarcelado por corrupción, en un proceso posteriormente anulado.

El presidente argentino reiteró esos calificativos poco después en una entrevista, por lo que Brasilia decidió rebajar su representación diplomática en Argentina al nivel de encargado de negocios.

El embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, regresó entonces a su país y no volverá a su puesto en Argentina, informó este jueves la fuente del gobierno brasileño, que pidió no ser identificada.

Brasilia también evalúa la posibilidad de invitar a algún parlamentario de la oposición argentina a la posesión, en lugar del presidente Milei.

Deterioro de relaciones

La huida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos tras su derrota, con una escala en Argentina, también ha deteriorado la relación bilateral.

El senador alega sin pruebas ser víctima de fraude electoral y de una persecución judicial en Brasil, donde la Corte Suprema ordenó el decomiso de su pasaporte en el marco de una investigación por lavado de dinero.