Fotografía que muestra vehículos incendiados bloqueando la carretera Culiacán-Guamuchil, tras la detención en Sinaloa de Fausto Isidro, alias El Chapo Isidro, y Germán, alias Serafín, este sábado en Culiacán, México. ( EFE/ IVÁN MEDINA )

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó este jueves de "injerencia" la decisión de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) de habilitar canales directos para recibir denuncias relacionadas con el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

La iniciativa introduce un nuevo elemento de fricción en las relaciones entre ambos países, apenas unos días después de la captura del narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro", y en medio de los esfuerzos de Washington y Ciudad de México por fortalecer la cooperación en materia de seguridad.

Un reencuentro de pocos días

El director de la DEA, Terry Cole, anunció la noche del miércoles en sus redes sociales que la agencia habilitará canales para que ciudadanos mexicanos denuncien anónimamente, mediante servicios de mensajería y correo electrónico, a personas, funcionarios públicos y redes de lavado de dinero vinculados con el cártel de Sinaloa, considerado por Estados Unidos como una organización terrorista.

"Es evidente que es un asunto de injerencia", dijo Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

"Imagínense que la Secretaría de Seguridad (...) abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos. ¿Cómo lo vería el gobierno de Estados Unidos?", cuestionó.

La medida no se limitará a Sinaloa. Según informó el diario español El País, la agencia estadounidense también contempla extender el mecanismo a Jalisco, bastión del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), igualmente incluido por Washington en su lista de organizaciones terroristas.

Reclamo de reciprocidad

Sheinbaum defendió las competencias de las instituciones mexicanas para investigar la delincuencia organizada y reclamó a la Administración de Donald Trump mayores esfuerzos para desarticular las estructuras criminales que operan dentro de Estados Unidos.

"La DEA tiene mucho que hacer en su país", agregó la mandataria, quien leyó durante su comparecencia un reportaje de la agencia Associated Press (AP) sobre la actuación de agentes estadounidenses durante una investigación contra una red de distribución de fentanilo en 2024.

Según la investigación periodística, los agentes observaron una transacción de hasta 100,000 pastillas adulteradas sin intervenir en ese momento. La organización fue desmantelada ocho meses después. La DEA negó haber permitido deliberadamente la circulación del opioide, según recogió EFE.

La gobernante mexicana cuestionó quién distribuye las sustancias ilícitas en territorio estadounidense, dónde terminan las ganancias de esas operaciones y qué acciones emprenden las autoridades para combatir la corrupción asociada al negocio.

"Nuestra pregunta relevante y recíproca es: ¿Qué está haciendo Estados Unidos en Estados Unidos?", añadió.

Sheinbaum recordó que México ha entregado a 94 personas a las autoridades estadounidenses, mientras que unas 54 solicitudes mexicanas de extradición permanecen sin respuesta de Washington, según cifras ofrecidas por la propia mandataria y recogidas por EFE.

El factor "Chapo Isidro"

La controversia se produce menos de una semana después de uno de los golpes más importantes de las autoridades mexicanas contra el narcotráfico: la captura, el pasado 20 de noviembre, de Fausto Isidro Meza Flores, quien figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

La operación contó con asistencia estadounidense solicitada por las autoridades mexicanas, un precedente que contrasta con el rechazo expresado ahora por Sheinbaum a los mecanismos de denuncia impulsados unilateralmente por la DEA.

El arresto también ha abierto un debate sobre el destino judicial del narcotraficante, cuya extradición reclama Estados Unidos.

La presidenta indicó que corresponde a la Fiscalía General de la República y al Gabinete de Seguridad evaluar qué decisión resulta más conveniente para México. La fiscal general había señalado esta semana que el detenido sería juzgado en el país.

Sheinbaum sostuvo que en esa evaluación deberán prevalecer los intereses nacionales y las garantías de paz y seguridad, según recogieron los periódicos mexicanos La Jornada y El Economista.

Cooperación sin subordinación

Desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, la lucha contra los cárteles mexicanos ha adquirido una nueva dimensión en la agenda bilateral, especialmente tras la decisión estadounidense de catalogar a varias de estas organizaciones como terroristas en febrero de 2025.

La designación amplió los instrumentos legales de Washington para perseguir a sus integrantes, colaboradores y estructuras financieras, al tiempo que despertó reservas en México sobre el alcance de las actuaciones estadounidenses.

Trump también ha ofrecido apoyo militar para combatir a esas agrupaciones en territorio mexicano, una posibilidad rechazada reiteradamente por Sheinbaum.

La apertura de canales directos de denuncia sitúa ahora las discrepancias en otro terreno: la recopilación de información sobre ciudadanos y funcionarios mexicanos por parte de una agencia extranjera.

El Gobierno mexicano mantiene su disposición a compartir inteligencia y coordinar operaciones contra el crimen organizado, pero insiste en que esa colaboración debe desarrollarse bajo el respeto de la soberanía nacional y las atribuciones de sus instituciones.