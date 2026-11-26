Más de dos años después de abandonar Venezuela bajo la amenaza de ser detenido, Edmundo González Urrutia anunció este jueves 26 de noviembre sus planes de retornar al país la próxima semana, en un escenario marcado por la caída de Nicolás Maduro, la apertura del Gobierno interino de Delcy Rodríguez y la presencia de la líder opositora María Corina Machado.

"Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto", escribió el excandidato presidencial en su cuenta de X, según informó la agencia EFE. La actividad religiosa está convocada para el sábado 5 de diciembre.

Su llegada permitirá reunir en territorio venezolano a las dos principales figuras que desafiaron al chavismo en las controvertidas elecciones del 28 de julio de 2024.

El exdiplomático aprovechó la celebración del Día de Acción de Gracias en otros países para expresar su gratitud a los venezolanos, a España y a su familia por el respaldo recibido durante su ausencia.

"¿Qué mejor momento para regresar? Después de tanto tiempo lejos de casa, me conmueve pensar que volveré a estar con ustedes", expresó.

El reencuentro opositor

El anuncio se produce apenas un día después de que Machado, premio Nobel de la Paz 2025, adelantara ante estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) que su compañero de lucha estaría próximamente en el país.

Según publicó Diario Libre el 25 de noviembre, la intervención fue considerada por su organización, Vente Venezuela, como su primer mensaje a la nación desde que regresó del exilio.

La dirigente volvió el 25 de octubre, después de permanecer casi diez meses en el extranjero. Su primera aparición pública tuvo lugar en el Santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto, estado Lara, donde fue recibida por simpatizantes.

Ambos dirigentes escogieron actividades religiosas para reencontrarse con sus compatriotas, en circunstancias distintas a las de confrontación y persecución política denunciadas antes de sus respectivas salidas.

La disputa electoral

González Urrutia asumió la candidatura de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en 2024 ante la imposibilidad de Machado de concurrir a las urnas debido a una inhabilitación política.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor a Maduro para un tercer mandato consecutivo, sin publicar los resultados desglosados por mesa de votación. La oposición, por su parte, divulgó las actas recopiladas por sus testigos, según las cuales el exdiplomático había obtenido cerca del 70 % de los sufragios.

Estados Unidos y varios gobiernos reconocieron su victoria, mientras que las autoridades venezolanas rechazaron esos pronunciamientos.

Como documentó Diario Libre en septiembre de 2024, González Urrutia permaneció en la clandestinidad desde finales de julio y afrontó una orden de arresto antes de solicitar protección en España.

El vínculo dominicano

La República Dominicana estuvo presente en dos momentos relevantes de la trayectoria del dirigente durante su exilio.

El avión militar español que lo trasladó a Madrid en septiembre de 2024 hizo una escala en el Aeropuerto Internacional de Las Américas para abastecerse de combustible, según informaciones publicadas entonces por este periódico.

Cuatro meses después, visitó Santo Domingo, donde fue recibido por el presidente Luis Abinader y participó, el 9 de enero de 2025, en el Acto de Apoyo a la Democracia de Venezuela, celebrado en el Palacio Nacional.

Acompañado por expresidentes latinoamericanos integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), reiteró su intención de regresar a su tierra cuando existieran condiciones de seguridad.

Un nuevo escenario

Maduro fue depuesto y capturado por Estados Unidos a comienzos de enero de 2026, pero la oposición no asumió el poder. El Ejecutivo permanece bajo la dirección interina de Delcy Rodríguez, quien fuera vicepresidenta del mandatario chavista.

Desde entonces, representantes gubernamentales y adversarios del oficialismo han sostenido varias rondas de negociaciones con el respaldo de Washington.

El pasado 22 de octubre, Diario Libre informó sobre acuerdos para revisar disposiciones legales relativas a las inhabilitaciones y avanzar en el establecimiento de garantías para los distintos sectores.

Otra señal de los cambios en marcha fue el nombramiento como canciller de Oliver Blanco, procedente de las filas opositoras, quien posteriormente fue recibido por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, según publicó este medio el 14 de noviembre.

La transición pendiente

La oposición ha planteado la celebración de elecciones presidenciales en 2027, aunque todavía no se ha confirmado un calendario para los comicios.

Machado continúa inhabilitada para ejercer cargos públicos, mientras González Urrutia mantiene su reivindicación del mandato que asegura haber recibido en las urnas en 2024.

El anuncio de este jueves no precisa la fecha exacta de su llegada ni las garantías judiciales y de seguridad bajo las cuales se producirá.

La presencia de ambos dirigentes en territorio venezolano ampliaría sus posibilidades de actuación pública, pero no supone una transferencia del poder ni resuelve la controversia electoral que dio origen al exilio del excandidato.