Una imagen sobre los destrozos que provocó el terremoto que afectó a Cali. ( EFE )

Colombia y Estados Unidos reforzarán su cooperación para proteger el patrimonio cultural colombiano afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto y combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, mediante un proyecto que contará con una financiación de 132.549 dólares, informó este viernes el Ministerio de Cultura.

La iniciativa, que se ejecutará entre noviembre de 2026 y septiembre de 2027, se desarrollará a través del Programa de Subvenciones para la Implementación de Acuerdos sobre Bienes Culturales (CPAIG) del Departamento de Estado estadounidense, en alianza con la Fundación Erigaie.

El proyecto contempla dos líneas de trabajo: la realización de seis jornadas de capacitación para fortalecer las capacidades de las instituciones de control y seguridad frente al tráfico ilícito de bienes culturales y una evaluación técnica de hasta cinco inmuebles patrimoniales gravemente afectados por los recientes sismos, con el propósito de garantizar su estabilización y preservación.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, agradeció el respaldo del Gobierno estadounidense y destacó que la cooperación permitirá fortalecer la soberanía cultural, la salvaguardia del patrimonio y las capacidades del país para responder ante emergencias.

"Se movilizarán 132,549 dólares destinados a fortalecer la soberanía cultural, la salvaguardia del patrimonio y el combate frontal contra el tráfico ilícito de bienes culturales", señaló la funcionaria.

La iniciativa contará con la asistencia técnica del Fondo de los Monumentos del Mundo (World Monuments Fund) y el Instituto Smithsonian para la Conservación de Museos (Smithsonian Museum Conservation Institute), cuyos expertos aportarán herramientas para evaluar daños, gestionar riesgos, establecer protocolos de respuesta inmediata ante emergencias y proteger colecciones patrimoniales afectadas por el terremoto.

"Esta alianza con los Estados Unidos nos entrega las herramientas para combatir sin tregua a las mafias que intentan expoliar nuestra riqueza cultural, al tiempo que nos permite levantar y restaurar con resiliencia los monumentos que la naturaleza ha golpeado", afirmó Holguín.

Por su parte, el consejero de Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Stewart Tuttle, destacó que desde 2001 su país ha respaldado más de 15 iniciativas en Colombia mediante programas de protección del patrimonio cultural.

El diplomático señaló que la renovación del Acuerdo sobre Bienes Culturales entre ambos países, en marzo de 2026, reafirmó el compromiso bilateral de combatir el tráfico ilícito y fortalecer la protección del patrimonio colombiano.

El nuevo proyecto da continuidad a esa cooperación y busca contribuir tanto a la recuperación de bienes patrimoniales afectados por los sismos como a la prevención del comercio ilegal de piezas culturales.