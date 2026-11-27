A veces es más acertado interpretar las cumbres internacionales por quienes no estuvieron y por lo que no se dijo. Y eso es justamente lo que pasó hace algunos días en la ciudad china de Shenzhen, cuando se reunieron los presidentes Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump. Lo hicieron en un momento en que las tensiones geopolíticas escalan y la incertidumbre sobre el futuro pone a prueba la diplomacia global. No fue ni de lejos Yalta 2.0 como algunos creían, pero sí un evento simbólico que deja en claro que los protagonistas quieren asumirse como los "guardianes de la seguridad global".

En esta lógica, la "declaración de paz" difundida posteriormente no abordó los temas esperados como el conflicto entre Rusia y Ucrania ni la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos con Israel. El documento identifica cuatro puntos: impulsar una reforma de las Naciones Unidas, incrementar la producción y el suministro de derivados del petróleo para afrontar los desafíos energéticos mundiales, cuestionar el alcance de la Corte Penal Internacional frente la inmunidad de funcionarios estatales, y finalmente, el compromiso de evitar una guerra nuclear, aunque sin acuerdos específicos al respecto.

Trump, Xi y Putin adoptan una "declaración de paz" Los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia celebraron en Shenzhen una cumbre sin precedentes al margen de la APEC. Los tres líderes aprobaron una declaración conjunta en la que se comprometieron a impulsar una reforma de la ONU, debatir la reducción de los riesgos nucleares y garantizar la estabilidad energética, aunque el encuentro concluyó sin acuerdos concretos sobre los principales conflictos internacionales. — DW Español (@dw_espanol) November 19, 2026

Para el politólogo César Sabas, "no solo América Latina quedó al margen sino todos los demás países, porque se está viendo una reconfiguración del orden mundial en la cual hay tres grandes potencias desde el punto de vista militar, que son las que tienen mayor peso, y todos van a girar de alguna u otra forma a entendimientos a los que ellos lleguen".

En paralelo y como una respuesta diplomática a este encuentro, en Berlín realizaron la denominada "Coalition of the Willing", donde se reunieron los líderes europeos dispuestos a enfrentar a Rusia y a la indiferencia de los Estados Unidos de Donald Trump. Su consigna fue: "Juntos por la paz en Ucrania y por la seguridad de Europa".

En esta línea Iván Gatón, abogado y experto en relaciones internacionales, analiza este contexto como un orden posoccidental. "Estados Unidos también se divorcia de la Europa que ha sido su aliada (...) Entonces, estamos viendo un nuevo referente que no es el mundo basado en reglas. Es el mundo del más fuerte, de ´estos son mis intereses nacionales y yo los voy a imponer porque tengo el poder de las armas´. ¿Qué quiere decir eso? Que la diplomacia y el diálogo se quedan a un lado. Y que los países más pequeños no tienen voz ni tienen voto".

Sin embargo, Gatón recalca la importancia de entender, desde una perspectiva histórica, por qué esto sucedió en China: "Asia está aportando más a la economía mundial que la región transatlántica, excepto Estados Unidos, que aporta casi un 23 % del PIB (...)". Y lo peor, al menos dos de los tres países presentes son dictaduras que no son precisamente las mayores defensoras del orden legal. Por eso, para el experto, "la reunión demuestra que las herramientas que teníamos de un mundo que surgió de la Segunda Guerra Mundial, y donde todo se dirimía a partir de normas del derecho internacional, porque así lo decidieron las potencias ganadoras, ya ese mundo cambió".

En efecto, más allá del tamaño total de sus economías, los países asiáticos concentran hoy la mayor parte del crecimiento anual del PIB mundial, la manufactura, el comercio internacional y el desarrollo tecnológico. Esto va acompañado de una concentración poblacional mucho mayor en Asia frente al envejecimiento y al menor peso demográfico de Europa y Norteamérica.

La estrategia latinoamericana en el nuevo orden mundial

La cumbre trilateral se enmarcó en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que contempla, además de los tres grandes, a otras 18 economías, entre ellas México, Chile y Perú. La presencia de los mandatarios Claudia Sheinbaum, José Antonio Kast y Keiko Fujimori, respectivamente, muestra que estos gobiernos tienen intereses específicos, especialmente encaminados a fortalecer sus relaciones económicas con China.

La región no es un actor completamente pasivo, pero negocia desde posiciones muy desiguales y sin una estrategia regional compartida. En el caso de México, la presidenta Sheinbaum aprovechó la APEC para alcanzar memorándums de entendimiento con el gobierno chino sobre temas de medioambiente, energía, salud, cooperación internacional y otros. Lo hizo justo cuando está en curso la negociación con Estados Unidos sobre el futuro del T-MEC, el tratado que regula el comercio entre ambos países y Canadá.

México tiene una posición estratégica, pero compleja. Como traer productos desde China a Estados Unidos se volvió más caro y riesgoso, muchas empresas estadounidenses y chinas decidieron mudar sus fábricas a México. Eso le permitió a este último ganar más inversiones y convertirse en el principal socio comercial de Estados Unidos, gracias a su cercanía geográfica y las ventajas del T-MEC. Pero este mismo escenario limita hasta cierto punto la estrategia comercial mexicana que tiene como uno de sus objetivos aprovechar la inversión y la apertura comercial con Asia.

Por eso, la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China se ha convertido en un verdadero ejercicio de equilibrismo para la presidenta Sheinbaum, que está optando por ajustar sus impuestos y endurecer los controles aduaneros. En medio de todo, la administración Trump acusa a China de introducir productos en territorio estadounidense por medio de México.

En todo caso, luego de su visita a China queda claro que el gobierno mexicano pretende mantener una óptima relación con el gigante asiático, que Sheinbaum impulsa por medio de la llamada "diplomacia del panda", por la cual Pekín usa esos simbólicos animales como gesto de amistad y acercamiento político. En 2027, México y China cumplirán 55 años de relaciones diplomáticas.

De osos panda a hospitales inteligentes: Sheinbaum quiere diversificar el comercio y la inversión en su visita a China sin arriesgar el TMEC https://t.co/hMJEVdzI9d — EL PAÍS México (@elpaismexico) November 23, 2026

Por otro lado, bajo la lógica del pragmatismo diplomático Kast encamina una sólida relación comercial de Chile con Asia. Según esta política, el presidente conservador mantiene al gigante asiático como su principal socio comercial, pero sin dejar de lado sus vínculos políticos y de cooperación con el gobierno de Trump.

Kast quiere mostrarse como un socio confiable en el Asia-Pacífico y su gira por China, Japón y Vietnam parecen dar sus primeros frutos en su estrategia de libre comercio. Con Xi, el mandatario chileno enfatizó que estaba "en representación del Estado y no de un sector político". China es el principal socio comercial de Chile y Kast se mostró abierto a ampliar los espacios de intercambio en áreas como el comercio, industria, infraestructura, minería y agricultura.

Mientras tanto, Fujimori también busca afianzar sus relaciones con Asia. Perú también ejerce esa especie de equilibrismo político que hoy campea por varios países de la región: mientras mantiene a China como su principal socio comercial, especialmente enfocado en minerales y materias primas, con Estados Unidos conserva una relación clave en temas de seguridad, control de economías ilícitas y aranceles.

¡Perú y Tailandia firman un acuerdo de libre comercio! Tras diez años de negociaciones, el Perú y Tailandia firmaron un acuerdo de libre comercio en APEC 2026, en presencia de la presidenta Keiko Fujimori. Cuando entre en vigor, la miel, los jugos de fruta y los muebles de madera peruanos podrán ingresar al mercado tailandés en mejores condiciones. — Presidencia del Perú (@presidenciaperu) November 20, 2026

Sin embargo, un factor tensiona las relaciones: el megapuerto de Chancay. Para Perú es una apuesta por conectar Sudamérica con Asia; China lo ve como una pieza clave de su red marítima y comercial en el Pacífico; mientras Estados Unidos lo considera una infraestructura estratégica que pone en peligro su seguridad. Washington advirtió que Perú podría quedar "imposibilitado" de supervisar el puerto controlado por propietarios chinos "depredadores", con un costo alto para su soberanía. Finalmente, Fujimori también anunció que en el marco de la cooperación internacional recibirá donaciones de China por 45 millones de dólares y de Corea del Sur por dos millones.

Entonces, ¿cuál es el peso real de los ausentes? Aunque sin lugar en la mesa o espacio en la foto, los países latinoamericanos tienen relevancia en este mundo interdependiente. Como proveedores de recursos siguen siendo claves para el comercio, energía, tecnología y seguridad global. Pero necesitan convertir esos activos en una estrategia de desarrollo. Algo que parece cada vez más difícil, pues si bien mantienen relaciones bilaterales con las potencias, no necesariamente coordinan sus posiciones.

Por eso, el desafío va más allá de manejar la disputa Estados Unidos-China. Latinoamérica tiene escasa capacidad para incidir en las reglas de la competencia y por eso sus países pueden verse como simples peones del tablero. En este sentido, Gatón considera importante trabajar en una mayor cohesión interna y en la posibilidad de construir una autonomía regional. "El problema está en la fractura política interior, porque un gobierno puede durar cuatro años o un sexenio como en México, pero ese tiempo puede ser muy poco. Por eso se necesita una élite política que tenga un proyecto de Estado. Y ese es uno de los graves problemas que ha tenido América Latina, la institucionalidad. Porque cada partido que llega inaugura el país".

¿Y el multilateralismo?

Shenzhen cayó más en la retórica que en los hechos, pero algo queda en evidencia: las potencias están dictando el ritmo de la agenda internacional según sus intereses, mientras los mecanismos multilaterales tradicionales van perdiendo capacidad de arbitraje y decisión efectiva.

Según Sabas, no hay una estructura internacional que tenga la capacidad de coerción para imponer conductas a los grandes estados, ni siquiera las Naciones Unidas. "A la hora de la verdad, las grandes potencias tienen inmunidad jurídica por su derecho a veto en el Consejo de Seguridad y de paso nadie les puede intervenir. Ellas pueden violar el derecho internacional y quedan impunes, como lo hace Rusia en Ucrania, lo ha hecho Estados Unidos innumerables veces o lo podría hacer China si así lo desea. Básicamente son ellas las que se contienen entre sí. Entonces, estamos yendo a un mundo donde cada vez más se reconocen las realidades de poder, en las que el actor principal ya perdió su hegemonía, que es Estados Unidos, y conserva una primacía sobre todo en el hemisferio occidental".

Results of today\'s UN Secretary-General color-coded, straw poll #9. Numbers in the right column show the differences between this poll & the previous color-coded straw poll on Oct. 16 https://t.co/TbyApu0aKB — PassBlue (@pass_blue) November 20, 2026

En este panorama, ¿podrán los organismos multilaterales redefinir su utilidad? La elección del nuevo secretario general de la ONU, la próxima cumbre del G20 en Florida y otros eventos podrían ser claves para encaminar el rumbo.

Shenzhen no repartió el mundo, pero normalizó que las grandes potencias hablen de él sin los demás. Queda una lección incómoda y desafiante para América Latina.

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Fabiola Chambi Boliviana. Licenciada en Comunicación Social con estudios de posgrado en Periodismo Digital, Docencia Universitaria, Derechos Humanos y Comunicación Política. Corresponsal de «Voice of America» (Washington). Editora en la plataforma periodística Connectas (Colombia) y docente universitaria