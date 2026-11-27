Un hombre utiliza un colchón para desplazarse por una calle inundada en el barrio 4 de Noviembre, tras intensas lluvias en Manta, Ecuador, el 27 de noviembre de 2026. ( ARIEL OCHOA / AFP )

Las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño que desbordan ríos en Ecuador dejan 34 fallecidos y cerca de 47,000 damnificados, informó el viernes la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Desde el 29 de agosto, cuando Ecuador declaró la emergencia por El Niño, la SNGR registra también 23 heridos y unas 31,000 viviendas afectadas.

Este viernes en Manta, en la provincia de Manabí (suroeste), los pobladores más afectados por el desbordamiento de dos ríos caminaban con el agua hasta el pecho, flotaban sobre colchones y esperaban ayuda de bomberos que se transportaban por las calles en canoas.

Fernanda Navarrete lleva casi una semana caminando entre el agua y el lodo que entran a su casa en Manta por el crecimiento excesivo del río que lleva el mismo nombre.

"Son cuatro días encharcados de lodo", dijo Navarrete a la AFP.

Aseguró que no veía inundaciones de esta magnitud desde hace mucho tiempo. "A los 30 años viene a repetirse esto", señaló.

La mujer de 41 años estuvo el miércoles más de 12 horas con el agua hasta la cintura. El río les dio tregua al día siguiente, pero dejó una estela de lodo y basura.

"Para rematar las alcantarillas se reventaron, es una pestilencia", contó la afectada, que perdió camas, colchones, ropa y electrodomésticos por las inundaciones.

Hoy la casa que Navarrete comparte con su hermana y sus sobrinos amaneció nuevamente cubierta de agua, que les llegaba hasta la rodilla.

Cifras oficiales

La SNGR reportó 32 afluentes desbordados en todo el país, entre esos el de Manta, que desde la noche del martes anegó la vivienda de Navarrete.

La institución vigila otros 17 ríos con tendencia a aumentar su caudal. La mayoría de las inundaciones están en la costa ecuatoriana.

El evento más fuerte desde 1950 en Ecuador fue el de 1997-1998, que dejó casi 300 fallecidos y unos 20,000 damnificados, según cifras oficiales.

Las preocupaciones de Navarrete aumentan porque el agua potable sale turbia, la comida escasea y aparecen las enfermedades.

"Mis sobrinos han pasado tres días con fiebre y así tienen que salir a limpiar" el lodo que queda cuando el agua baja, dijo.

De acuerdo con la Secretaría de Riesgos, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y El Oro son las provincias más golpeadas por las inundaciones.