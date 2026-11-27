El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva inició las designaciones de su gabinete. ( EFE )

El mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva nombró al banquero Luiz Carlos Trabuco como su futuro ministro de Hacienda a partir de 2027, cuando comenzará su último mandato, informó la presidencia el jueves.

Trabuco, de 75 años y presidente del consejo de administración de Bradesco, uno de los bancos más grandes del país, asumirá la cartera con la misión de tranquilizar a los mercados, tras la fuerte caída de la Bolsa y la depreciación de la moneda después de la reelección del presidente de izquierda hace un mes.

En una reunión con el jefe de Estado al final de la tarde, "Luiz Carlos Trabuco aceptó la invitación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para asumir la jefatura del Ministerio de Hacienda", anunció la presidencia.

Busca devolver confianza a los mercados

Incluso antes de confirmarse el nombramiento, los primeros rumores bastaron para devolver la confianza a los mercados en la mayor economía de Sudamérica, temerosos después de las elecciones sobre la capacidad del gobierno de Lula para mantener el equilibrio presupuestario.

La Bolsa de Sao Paulo cerró el jueves con una subida del 6% y la moneda brasileña se recuperó tras superar brevemente la barrera simbólica de 6 reales por dólar el lunes.

"No puedo convertirme en rehén del sistema financiero", había afirmado Lula la semana pasada durante un viaje a Madrid.

Cercano a Lula, Trabuco empezó a trabajar en Bradesco a los 17 años, como un sencillo empleado de oficina.

Fue ascendiendo en la jerarquía hasta llegar al cargo de director ejecutivo, de 2009 a 2018, antes de convertirse en presidente del consejo de administración.

Pero el nombramiento ya empezó a recibir críticas en el propio bando de Lula y de su rival en las elecciones.

"¿Un banquero? Eso es lo que yo llamo darle la espalda a todo lo que se hizo antes de la segunda vuelta", reaccionó en X el diputado de izquierda Glauber Braga.

El senador conservador Flávio Bolsonaro, perdedor en el balotaje frente a Lula, ironizó sobre el nombramiento.

"Cuando Lula llega al punto de nombrar a un banquero para el Ministerio de Hacienda, es que no tiene la menor idea de lo que debe hacer para que la economía brasileña vuelva a respirar", declaró en una transmisión por YouTube desde Estados Unidos, adonde huyó de múltiples investigaciones.