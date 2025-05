Tropas de India y Pakistán intercambian intenso fuego de artillería

Soldados indios y paquistaníes intercambiaron intensos disparos y fuego de artillería a lo largo de su frontera en Cachemira durante la noche, que mataron al menos a cinco civiles en medio de un creciente enfrentamiento militar que estalló tras un ataque a turistas en la parte controlada por India de la región en disputa.

En Pakistán, una noche inusualmente intensa de fuego cruzado de artillería dejó al menos cuatro civiles muertos y 12 heridos en áreas cercanas a la Línea de Control que divide Cachemira, según el oficial de policía local Adeel Ahmad.

Personas en las ciudades fronterizas dijeron que los disparos continuaron hasta bien entrada la mañana del viernes.

“Estamos acostumbrados a escuchar intercambios de fuego entre Pakistán e India en la Línea de Control, pero la noche pasada fue diferente”, dijo Mohammad Shakil, quien vive cerca de la frontera en el sector de Chakothi.

En India, funcionarios militares dijeron que las tropas paquistaníes bombardearon sus puestos durante la noche con artillería, morteros y disparos en múltiples ubicaciones en la Cachemira controlada por India. Indicaron que los soldados indios respondieron, desencadenando intensos intercambios hasta el amanecer.

Una mujer murió y otros dos civiles resultaron heridos en el sector de Uri, según la policía, lo que elevó el número de civiles muertos en la Cachemira controlada por India a 17 desde el miércoles.

Pakistán dijo que el fuego de mortero y artillería indio ha matado a 17 civiles en la Cachemira administrada por Pakistán en el mismo período.

Las autoridades indias han evacuado a decenas de miles de civiles de aldeas cercanas a la volátil frontera. Miles de personas durmieron en refugios por segunda noche consecutiva.

Los dos rivales intercambian ataques y acusaciones

Las tensiones entre los rivales con armas nucleares se han disparado desde que un ataque en un popular sitio turístico en Cachemira controlada por India dejó 26 civiles muertos, en su mayoría turistas hindúes indios, el 22 de abril. Nueva Delhi ha culpado a Pakistán de respaldar el ataque, una acusación que Islamabad rechaza.

El miércoles, India llevó a cabo ataques aéreos en varios lugares en territorio paquistaní que describió como relacionados con milicianos, que mataron a 31 civiles según funcionarios paquistaníes. Pakistán dijo que derribó cinco aviones de combate indios.

El jueves, India dijo que frustró ataques con drones y misiles paquistaníes en objetivos militares en más de una docena de ciudades y pueblos, incluida la ciudad de Jammu, en la Cachemira controlada por India. El Ejército dijo que no se reportaron bajas.

Pakistán negó haber llevado a cabo ataques con drones en la Cachemira controlada por India. Por su parte, India dijo haber golpeado los sistemas de defensa antiaérea y radares de Pakistán cerca de la ciudad de Lahore. Estos incidentes no pudieron ser confirmados de manera independiente.

India ordena a X bloquear miles de cuentas

Mientras tanto, la red social X dijo en un comunicado el jueves que el gobierno indio le había ordenado bloquear a los usuarios en el país el acceso a más de 8,000 cuentas, incluidas varias de “organizaciones de noticias internacionales y otros usuarios destacados”.

La plataforma social no publicó la lista de cuentas que estaba bloqueando en India, pero dijo que la orden “equivale a censura de contenido existente y futuro, y es contraria al derecho fundamental de libertad de expresión”.

Más tarde, X bloqueó brevemente el acceso a la Cuenta de Asuntos Globales desde la cual había publicado el comunicado, citando también una demanda legal de India.

La crisis interrumpe escuelas, deportes y viajes

El torneo nacional de cricket más importante de India, la Indian Premier League, que atrae a los mejores jugadores de todo el mundo, fue suspendido por una semana. Pakistán también trasladó su propio torneo nacional a Emiratos Árabes Unidos debido a las tensiones.

El pánico también se extendió durante un partido de cricket vespertino en la ciudad norteña de Dharamsala, donde una multitud de más de 10,000 personas tuvo que ser evacuada del estadio y el juego fue cancelado, según un fotógrafo de Associated Press que cubría el evento.

Mientras tanto, varios estados del norte y oeste de India, incluidos Punjab, Rajasthan y la Cachemira controlada por India, cerraron escuelas y otras instituciones educativas durante dos días.

Las aerolíneas en India también han suspendido las operaciones de vuelo desde dos docenas de aeropuertos en las regiones norte y oeste. El Ministerio de Aviación Civil de India confirmó tarde el jueves en un comunicado el cierre temporal de 24 aeropuertos.

El impacto del aumento de tensiones en la frontera también se vio en los mercados bursátiles indios. En las primeras operaciones del viernes, el índice de referencia Sensex cayó 662 puntos a 79,649 mientras que el Nifty 50 disminuyó 215 puntos para cotizar a 24,058.

Vance dice que una guerra no sería “asunto nuestro”

A medida que aumentan los temores de concentración militar y los líderes mundiales preocupados llaman a la desescalada, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha dicho que una posible guerra entre India y Pakistán no sería "asunto nuestro".

"Lo que podemos hacer es tratar de animar a estas personas a desescalar un poco, pero no vamos a involucrarnos en medio de una guerra que fundamentalmente no es asunto nuestro y no tiene nada que ver con la capacidad de Estados Unidos para controlarla", dijo Vance en una entrevista con Fox News.