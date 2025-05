Miles de manifestantes piden elecciones generales en Bangladesh

Miles de estudiantes y jóvenes de un partido político líder en Bangladesh se manifestaron en la capital, Daca, el miércoles, pidiendo una elección general en diciembre a medida que crece el descontento con el gobierno interino nombrado tras la destitución de la ex primera ministra Sheikh Hasina en agosto.

Activistas de tres grupos vinculados al Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) encabezado por la ex primera ministra Khaleda Zia, se reunieron en las calles frente a la sede del partido, bajo una seguridad reforzada.

Semanas de tensiones políticas

La manifestación del miércoles se llevó a cabo después de semanas de tensiones políticas, luego de que el líder interino y laureado con el Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, amenazó con renunciar y el influyente jefe militar declaró públicamente su apoyo a una elección en diciembre.

Zia, quien padece problemas de salud desde hace años, regresó recientemente a Bangladés después de cuatro meses de tratamiento médico en Londres, lo que aumentó la presión sobre el gobierno interino para convocar una elección.

“Hemos venido aquí para responder al llamado a la unidad de los jóvenes. Queremos democracia, queremos elecciones. La próxima elección debe celebrarse pronto, no más tarde de diciembre”, dijo Jahangir Hossain, un activista estudiantil, a The Associated Press. “Estamos unidos por la democracia”.

Hasina, archirrival de Zia, está en el exilio en India desde que fue derrocada el año pasado por un levantamiento masivo. El gobierno interino también vetó a su partido, la Liga Awami.

El presidente en funciones del BNP, Tarique Rahman, hijo mayor de Zia, dio un mensaje a la manifestación por videoconferencia desde Londres, donde se encuentra exiliado.

Detallando los planes futuros de su partido para los jóvenes y otros, Rahman reiteró su llamado para que las próximas elecciones se celebren en diciembre y pidió a sus seguidores que se preparen.

“Las elecciones deben celebrarse en diciembre. Tiene que llevarse a cabo dentro de diciembre”, afirmó.

Serie de protestas

El gobierno interino ha sido sacudido por una serie de protestas, incluidas las de funcionarios públicos y maestros en las últimas semanas.

Muchos, incluido el grupo Human Rights Watch con sede en Nueva York, acusan al gobierno de fallas en el enjuiciamiento de figuras del crimen organizado responsables de matar y herir a cientos de personas.

En un comunicado este mes, el grupo de derechos humanos culpó a la administración interina por iniciativas legislativas que socavan las libertades fundamentales.

Organismos empresariales también han criticado a Yunus por la debilidad de la economía y el malestar laboral.

Cuando Yunus llegó al poder, prometió realizar reformas en áreas que incluyen la ley electoral, los derechos de las mujeres y la administración general, pero el proceso ha sido lento y sus críticos creen que está utilizando tácticas dilatorias para permanecer en el poder.

En los diez meses del gobierno de Yunus también hubo un aumento visible de la influencia de los islamistas en el país de mayoría musulmana, que está gobernado en gran medida por una Constitución y un sistema legal secular.

Un Ejército fatigado, que ha estado fuera de los cuarteles desde julio para mantener el orden público, está descontento por la demora en el retorno a la democracia.

El BNP se reunió recientemente con Yunus y reiteró su demanda de una elección en diciembre, diciendo que si Yunus renuncia, el país encontrará un líder alternativo. Pero los asociados de Yunus dijeron más tarde que él se quedaría.

Yunus prometió celebrar una elección para junio de 2026, dependiendo del alcance de las reformas que ha emprendido.

El BNP, que tiene la esperanza de formar el próximo gobierno con la ausencia de la Liga Awami de Hasina, dijo que el ritmo de implementación de las reformas no debería ser una excusa para retrasar la elección y argumentó que la reforma es un proceso continuo.