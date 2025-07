Rescatan a niño tailandés abandonado en una choza: vivía entre perros y se comunicaba con ladridos

Las autoridades tailandesas rescataron a un niño de 8 años que vivía en condiciones de abandono extremo en una choza insalubre, rodeado de perros salvajes y completamente aislado del contacto humano, reporta el medio South China Morning Post.

El menor, según los informes policiales, había desarrollado un comportamiento similar al de los animales con los que convivía y se comunicaba únicamente a través de ladridos.

El dramático hallazgo se produjo tras una redada conjunta de la Policía de Lap Lae y el Ministerio de Educación de Tailandia, motivada por una denuncia de la activista por los derechos del niño Paveena Hongsakul.

La alerta surgió luego de que una escuela local reportara la ausencia prolongada del menor y señalara la imposibilidad de establecer contacto con su familia.

Aislado del mundo humano

El niño vivía junto a su madre, de 46 años, y su hermano de 23, ambos con resultados positivos en pruebas de consumo de drogas. La madre había recibido un subsidio estatal equivalente a unos 12 dólares mensuales, destinado a la educación del pequeño, pero nunca lo inscribió en la escuela ni le permitió salir de casa. "Después de conseguir el dinero, simplemente lo mantuvo encerrado", denunció Hongsakul.

Según relató la activista al diario Mirror, el niño no hablaba, solo ladraba. "Fue lamentable verlo. No había tenido contacto con ningún ser humano fuera de su familia", expresó. Las autoridades indicaron que, al no tener con quién interactuar, el menor desarrolló lazos con los perros y terminó imitando su comportamiento.

Desnutrido, sin atención médica ni escolar

La vivienda, construida con madera en una zona rural de la provincia de Uttaradit, se encontraba en un estado ruinoso y sin acceso a servicios básicos. Durante la intervención, los oficiales hallaron al niño desnutrido, en un ambiente plagado de suciedad y sin evidencias de haber recibido atención médica o cuidado alguno.

Vecinos del área confirmaron que la mujer era vista con frecuencia pidiendo comida o limosna en los templos, mientras su hijo permanecía encerrado en la casa. "Los padres de otros niños no dejaban que jugaran con él, porque le tenían miedo a la madre", comentaron testigos.

Detenciones y nuevo comienzo

El operativo se realizó el pasado 30 de junio. Tanto la madre como el hermano fueron detenidos y acusados de consumo de estupefacientes. El menor fue inmediatamente retirado de su custodia y trasladado a un centro de atención infantil, donde comenzó a recibir tratamiento médico, apoyo psicológico y acompañamiento social.

"El niño tendrá la oportunidad de tener una buena vida. Le daremos seguimiento para asegurarnos de que reciba todo lo que necesita", declaró un portavoz de la policía local.

El caso ha generado indignación en Tailandia, donde el gobierno promueve programas de subsidios para niños en situación de vulnerabilidad, pero enfrenta dificultades en la fiscalización del uso real de esos fondos. La situación del menor revela fallas sistémicas en la protección infantil, especialmente en zonas rurales con baja presencia institucional.