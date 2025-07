Investigadores forenses identifican a los 260 muertos en el accidente de Air India

Análisis realizados tras el accidente en la India no mostraron signos de contaminación del combustible ni de una retracción incorrecta de los flaps del avión. ( ARCHIVO EFE )

Los investigadores forenses indios identificaron a las 260 personas fallecidas en el accidente de un avión Boeing de Air India con destino a Londres ocurrido el mes pasado, anunciaron este miércoles las autoridades sanitarias, dos días antes de la publicación de un muy esperado informe preliminar sobre las causas del siniestro.

"El balance definitivo del accidente aéreo asciende ahora a 260 muertos", declaró a la AFP Rakesh Joshi, director del principal hospital público de Ahmedabad. "Todos los restos humanos recuperados hasta ahora en el lugar del accidente fueron identificados y entregados a sus familias", añadió.

En total 241 personas que viajaban a bordo del Boeing 787-8 Dreamliner de Air India murieron, y solo una sobrevivió, cuando el avión se estrelló el 12 de junio contra viviendas justo después del despegue en la ciudad de Ahmedabad, en el oeste del país.

Las autoridades también identificaron a 19 personas fallecidas en tierra, en lugar de las 38 inicialmente anunciadas.

Un informe preliminar de la Oficina India de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) debería entregarse el 11 de julio en Nueva Delhi, es decir, 30 días después de lo que constituye el primer accidente mortal que involucra al moderno avión de fuselaje ancho de Boeing.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de Naciones Unidas estipula que los Estados que investigan un accidente aéreo deben presentar un informe preliminar en los 30 días posteriores al hecho. Sin embargo no están obligados a hacerlo público.

Investigaciones tomarán tiempo

No se brindaron detalles sobre la investigación, en la que también participan agencias de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido y Estados Unidos.

No obstante el sitio especializado The Air Current, citando a varias fuentes conocedoras de la investigación, señaló que recientemente esta se "centró en el movimiento de los interruptores de alimentación de combustible de los motores, tras el análisis de los registradores integrados de datos de vuelo y de voz del Boeing 787", aunque advirtió que el análisis completo tomará "meses, si no más tiempo".

"En esta etapa de la investigación los datos disponibles para los investigadores no indican ningún problema mecánico o de diseño del 787 ni de sus dos motores GE Aerospace GEnx-1B", destacó The Air Current.

El sitio también afirma que sus fuentes "indicaron que los análisis realizados tras el accidente no mostraron signos de contaminación del combustible ni de una retracción incorrecta de los flaps del avión", dos factores sobre los que se había especulado.